НАТО терміново скликає засідання через атаки РФ на судна в Чорному морі

Посли країн НАТО зберуться на засідання наступного тижня через інцидент із пожежею суден поблизу узбережжя Румунії та сусідньої Болгарії, яка сталась через атаку дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на France24.

За даними румунської влади, танкер Wine Trader під прапором Сан-Марино загорівся вранці у четвер, 15 жовтня, приблизно за 24 кілометри на південний схід від міста Суліна. Судно прямувало з Тунісу до Румунії.

П'ятьох членів екіпажу вдалося врятувати, ще семеро вважаються зниклими безвісти. Для пошуково-рятувальної операції залучили два вертольоти Black Hawk і два судна з медичними працівниками. Водночас проведення рятувальних робіт ускладнювали сильні хвилі.

Президент Румунії Нікушор Дан заявив, що обидва судна, які стали об'єктами останніх інцидентів, зазнали атак безпілотників. Водночас він не став прямо звинувачувати Росію та наголосив, що румунська сторона має встановити всі обставини подій.

Попередні атаки

Напередодні, увечері 14 жовтня, пожежа сталася на іншому танкері - Yara J під прапором Коморських островів. Судно перебувало в територіальних водах Румунії. Екіпажу вдалося самостійно загасити вогонь, постраждалих не було.

Обидва судна стояли на якорі неподалік гирла каналу Суліна, який веде до Дунаю. Цей маршрут має важливе значення для українського експорту, оскільки після російських ударів по портовій інфраструктурі України перевезення через дунайські порти та прилеглі морські маршрути набули особливої ваги.