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Дрони ударили по підприємству в Обухівському районі Київщини, загинула людина

21:49 19.10.2026 Пн
1 хв
aimg Олена Бджола
Дрони ударили по підприємству в Обухівському районі Київщини, загинула людина Фото: рятувальники гасять пожежу (facebook.com/DSNS.GOV.UA)
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Увечері 19 жовтня ворожі дрони атакували підприємство в Обухівському районі Київщині. Зайнялася пожежа, є жертва і постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Київської ОДА Тимура Ткаченка у Telegram.

Атака дронів на Київщині

Внаслідок вечірньої атаки ворожих дронів в Обухівському районі пошкоджено підприємство. Виникла пожежа.

"На місці працюють відповідні служби. Інформація про масштаби пошкоджень уточнюється", - зазначив Ткаченко.

Пізніше чиновник уточнив, що на підприємстві через атаку РФ загинув чоловік.

"Ще шестеро людей - отримали поранення. Всі госпіталізовані. Їм надається вся необхідна допомога", - каже Ткаченко.

На місці триває ліквідація пожежі. Відповідні служби працюють над усуненням наслідків атаки.

Раніше РБК-Україна писало, що кількість поранених унаслідок нічної атаки на Ірпінь різко зросла, серед постраждалих є восьмеро дітей.

Крім того, ворог завдав комбінованого удару балістичними та крилатими ракетами й ударними дронами. Є поранені і ті, що пропали безвісти.

У Бучанському районі пошкоджено 11 приватних будинків і 6 автомобілів. Також постраждали виробниче та складське приміщення і заклад освіти.

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