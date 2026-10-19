Дрони ударили по підприємству в Обухівському районі Київщини, загинула людина

Увечері 19 жовтня ворожі дрони атакували підприємство в Обухівському районі Київщині. Зайнялася пожежа, є жертва і постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Київської ОДА Тимура Ткаченка у Telegram.

Раніше РБК-Україна писало, що кількість поранених унаслідок нічної атаки на Ірпінь різко зросла, серед постраждалих є восьмеро дітей.

На місці триває ліквідація пожежі. Відповідні служби працюють над усуненням наслідків атаки.

"Ще шестеро людей - отримали поранення. Всі госпіталізовані. Їм надається вся необхідна допомога", - каже Ткаченко.

Пізніше чиновник уточнив, що на підприємстві через атаку РФ загинув чоловік.

"На місці працюють відповідні служби. Інформація про масштаби пошкоджень уточнюється", - зазначив Ткаченко.

Крім того, ворог завдав комбінованого удару балістичними та крилатими ракетами й ударними дронами. Є поранені і ті, що пропали безвісти.

У Бучанському районі пошкоджено 11 приватних будинків і 6 автомобілів. Також постраждали виробниче та складське приміщення і заклад освіти.