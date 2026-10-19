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Дроны ударили по предприятию в Обуховском районе Киевщины, погиб человек

21:49 19.10.2026 Пн
1 мин
aimg Елена Бджола
Дроны ударили по предприятию в Обуховском районе Киевщины, погиб человек Фото: спасатели гасят пожар (facebook.com/DSNS.GOV.UA)
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Вечером 19 октября вражеские дроны атаковали предприятие в Обуховском районе Киевской области. Начался пожар, есть жертва и пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Киевской ОГА Тимура Ткаченко в Telegram.

Атака дронов на Киевщине

В результате вечерней атаки вражеских дронов в Обуховском районе повреждено предприятие. Возник пожар.

"На месте работают соответствующие службы. Информация о масштабах повреждений уточняется", – отметил Ткаченко.

Позже чиновник уточнил, что на предприятии из-за атаки РФ погиб мужчина.

"Еще шесть человек получили ранения. Все госпитализированы. Им предоставляется вся необходимая помощь", - говорит Ткаченко.

На месте идет ликвидация пожара. Соответствующие службы работают над устранением последствий атаки.

Ранее РБК-Украина писало, что количество раненых в результате ночной атаки на Ирпень резко возросло, среди пострадавших есть восемь детей.

Кроме того, враг нанес комбинированный удар баллистическими и крылатыми ракетами и ударными дронами. Есть раненые и пропавшие без вести.

В Бучанском районе повреждены 11 частных домов и 6 автомобилей. Также пострадали производственное и складское помещение и учебное заведение.

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