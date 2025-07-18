Дрони, удари, реформи: Зеленський озвучив, чого очікує від Шмигаля та Міноборони

Президент Володимир Зеленський провів нараду з міністром оборони Денисом Шмигалем щодо та поставив йому задачі щодо війська.
Як повідомляє РБК-Україна, про це Зеленський написав у Telegram.
За словами Зеленського, наразі триває фактично аудит домовленостей, які потребують пришвидшеного контрактування. Зокрема, це стосується дронів, і особливо дронів-перехоплювачів.
"Доручив терміново укласти всі відповідні контракти щодо дронів, які потрібні нашим Силам оборони України. Також обговорили забезпечення дипстрайків - частоту наших ударів, пріоритетні завдання. Вдячний усім залученим підрозділам за влучність", - написав Зеленський.
Також на понеділок Шмигаль готує представлення конкретної програми роботи Міністерства та ключові пріоритети, які будуть реалізовані короткостроково, наступними тижнями, і середньостроково, за наступні шість місяців.
Нагадаємо, 17 липня Верховна Верхова призначила експрем'єр-міністра Шмигаля міністром оборони за поданням президента Зеленського. За кандидатуру міністра віддали голоси 267 нардепів.
Також Шмигаль, виступаючи перед депутатами, визнав існування силової мобілізації в Україні. Але при цьому він назвав їх "певними випадками": на думку нового міністра оборони, мобілізація йде так, як заплановано.
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