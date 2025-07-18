Дрони, удари, реформи: Зеленський озвучив, чого очікує від Шмигаля та Міноборони

Також Шмигаль, виступаючи перед депутатами, визнав існування силової мобілізації в Україні. Але при цьому він назвав їх "певними випадками": на думку нового міністра оборони, мобілізація йде так, як заплановано.

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