UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Дрони, удари, реформи: Зеленський озвучив, чого очікує від Шмигаля та Міноборони

Фото: президент Володимир Зеленський та Денис Шмигаль (facebook.com zelenskyy.official)
Автор: Наталія Кава

Президент Володимир Зеленський провів нараду з міністром оборони Денисом Шмигалем щодо та поставив йому задачі щодо війська.

Як повідомляє РБК-Україна, про це Зеленський написав у Telegram.

За словами Зеленського, наразі триває фактично аудит домовленостей, які потребують пришвидшеного контрактування. Зокрема, це стосується дронів, і особливо дронів-перехоплювачів.

"Доручив терміново укласти всі відповідні контракти щодо дронів, які потрібні нашим Силам оборони України. Також обговорили забезпечення дипстрайків - частоту наших ударів, пріоритетні завдання. Вдячний усім залученим підрозділам за влучність", - написав Зеленський.

Також на понеділок Шмигаль готує представлення конкретної програми роботи Міністерства та ключові пріоритети, які будуть реалізовані короткостроково, наступними тижнями, і середньостроково, за наступні шість місяців.

Призначення Шмигаля

Нагадаємо, 17 липня Верховна Верхова призначила експрем'єр-міністра Шмигаля міністром оборони за поданням президента Зеленського. За кандидатуру міністра віддали голоси 267 нардепів.

Також Шмигаль, виступаючи перед депутатами, визнав існування силової мобілізації в Україні. Але при цьому він назвав їх "певними випадками": на думку нового міністра оборони, мобілізація йде так, як заплановано.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийДенис ШмигальВійна в Україні