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Дроны, тактика и самозащита: когда обновленная "Защита Украины" станет обязательной в школах

Четверг 17 июля 2025 12:13
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Дроны, тактика и самозащита: когда обновленная "Защита Украины" станет обязательной в школах Фото: Уроки "Защиты Украины" станут обязательными с 2027 года (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Министр образования Оксен Лисовой анонсировал, что предмет "Защита Украины" с практическими навыками станет базовым для каждого старшеклассника с 2027 года. Его цель - готовить учеников к жизни, безопасности, вызовам и самоидентификации.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Оксена Лисового.

Как изменилась "Защита Украины"

В программе - домедицинская помощь, управление дронами, противодействие дезинформации, действия в чрезвычайных ситуациях. Это соответствует реалиям войны и дает детям базовые навыки для защиты себя и своей страны.

По словам главы МОН, более 280 тысяч учеников уже учатся по новой программе - это 65% старшеклассников. Также 965 учебных центров уже функционируют по всей стране. Работают более 4000 учителей, в том числе более 400 ветеранов, которые передают практический опыт.

Утверждено 2 часа предмета еженедельно, обновлено оборудование и подходы.

Что дальше

До сентября 2027 года "Защита Украины" охватит 100% учеников 10-11 классов. Для этого должны создать еще около 500 учебных центров. В МОН отмечают, что это уже не "дополнительная подготовка", а базовый компонент современного образования.

"Мы показали, каким должно быть современное, практическое, содержательное образование. Это - не о прошлом, а о будущем", - отметил министр Оксен Лисовой.

Напомним, с нового учебного года школьники и студенты будут изучать обновленные курсы по безопасности и самозащите: "Защита Украины" для 10-11 классов и "Основы национального сопротивления" для студентов. Программы включают дроны, медицину, киберзащиту и не предусматривают мобилизации.

Также мы писали, что ветераны войны смогут стать учителями предмета "Защита Украины" - МОН и Минветеранов разработали методические рекомендации для школ. Они объясняют, как трудоустраивать ветеранов, адаптировать их к образовательному процессу и использовать их практический опыт для обучения молодежи.

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