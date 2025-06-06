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МАГАТЕ повідомило про вибухи на ЗАЕС: що відомо

Україна, П'ятниця 06 червня 2025 13:20
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МАГАТЕ повідомило про вибухи на ЗАЕС: що відомо Фото: Запорізька АЕС (wikimedia org)
Автор: Ірина Глухова

Міжнародне агентство з атомної енергії зафіксувало чергову серію вибухів на Запорізькій атомній електростанції, яка перебуває під російською окупацією. Це вже четвертий подібний інцидент від початку року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі.

За його словами, команда спостерігачів, що працює безпосередньо на станції, зафіксувала серію пострілів і вибухів поблизу об’єкта.

Інцидент стався в обідню пору, 5 червня. Між 11:30 та 13:45 за місцевим часом пролунало щонайменше п’ять вибухів, кожному з яких передували постріли. Додаткова стрілянина лунала і після 14:00. За інформацією ЗАЕС, це були заходи з "нейтралізації дронів" поблизу навчального центру станції.

"Польоти безпілотників поблизу ядерних об’єктів становлять серйозну загрозу для їхньої фізичної безпеки. Такі інциденти є неприйнятними та мають бути зупинені негайно", - наголосив Гроссі.

Джерело або приналежність безпілотників наразі невідомі. Повідомлень про пошкодження об’єктів чи постраждалих не надходило.

МАГАТЕ підкреслює, що це вже четвертий випадок від початку 2025 року, коли навчальний центр ЗАЕС стає ціллю атак. Зокрема, у квітні через обстріли поблизу головного адміністративного корпусу спостерігачі агентства були змушені тимчасово залишити свої робочі місця.

Ситуація на Запорізькій АЕС

Запорізьку атомну електростанцію російські війська захопили на початку повномасштабного вторгнення в Україну. Відтоді окупанти систематично порушують норми безпечної експлуатації ядерного об'єкта, що створює постійну загрозу техногенної катастрофи. На території станції вони розмістили військову техніку та особовий склад.

3 червня, Гроссі прибув до України та зустрівся з міністром енергетики Германом Галущенком.

Під час одноденного візиту до Києва гендиректор МАГАТЕ заявив, що загрози ядерній безпеці в Україні залишаються реальними і постійними на тлі посилених російських повітряних атак.

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Запорізька АЕС МАГАТЕ
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