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Дрони та буржуйки. На що волонтери збирають кошти для ЗСУ

Фото: звіт волонтерів VATRA та "Олімпійське коло" про роботу за крайні місяці роботи
Автор: Дмитро Браславський

З наближенням зими та похолоданням потреби військових значно зростають. Волонтерам необхідна підтримка українців, щоб допомогти нашим захисникам.

РБК-Україна продовжує підтримувати українські громадські організації VATRA та "Олімпійське коло", які допомагають ЗСУ.

Волонтери підготували звіт за крайні місяці роботи.

У вересні VATRA передала:

  • три форми та футболки - бійцям 36-го окремого стрілецького батальйону;
  • каліматори - бійцям взводу вогневої підтримки у 36-ту бригаду, які на Херсонському напрямку;
  • бандажі та перев’язки - для бійців 72 бригади;
  • планшет, бандажі, перев’язки - бойовим медикам в 79 бригаду;
  • для протитанкової батареї керованих ракет (Донецький напрямок) - протизастудні засоби;
  • теплі бафи, шапки, рукавиці та шкарпетки - одній з бригад Національної гвардії на Донецькому напрямку;
  • бійцям із 45-ї окремої десантно-штурмової бригади - спальники і термобілизну;
  • флісові шапки, бафи і спальники - на Південний напрямок;
  • шапки та термобілизну - бійцям 95-ї бригади.

Стабілізатори на гранати для скидання з дронів:

  • 241 бригаді ТрО;
  • бійцям Харківського напрямку;
  • бійцям Південного напрямку;
  • 95 бригаді;
  • 59 бригаді;
  • 110 бригаді;
  • 120 розвідбату;
  • Харківській ТрО;
  • 95 бригаді;
  • ГУР.

Комплекти білизни:

  • 81 бригаді;
  • 72 бригаді;
  • 59 бригаді;
  • 1 полку ССО;
  • 25 бригаді;
  • 95 бригаді;
  • НГУ 3018 частині;
  • Сумській прикордонній службі;
  • ССО Азов;
  • 1-му полку ССО;
  • 72-й бригаді;
  • 59-й бригаді.

Крім того, передали аптечки для:

  • 24 бригади - 15 штук;
  • 25 бригади - 50 штук;
  • 4 бригади НГУ - 15 штук;
  • медикаменти в Харківський госпіталь.

Також волонтери організації здійснили поїздку в деокуповану Харківську область. Бойовим медикам, які тимчасово базували в Балаклії, передали:

  • медикаменти;
  • аптечки;
  • катетери;
  • термобілизну;
  • баул;
  • тактичні рюкзаки;
  • УФО.

В Ізюмі медики 25-ої бригади отримали термобілизну, а бійці Харківського ТрО - буржуйки. Крім того, закупили і передали зарядну станцію для Іноземного легіону в Куп’янськ.

Через декілька днів було здійснено ще одну поїздку в Ізюм для цивільних. Волонтери VATRA роздали місцевим жителям одяг, ліки. Також завезли медикаменти бійцям 25-ї бригади.

Представники організації також здійснили поїздку в Миколаїв. Вони привезли бійцям 28 бригади буржуйку, бійцям одного підрозділу ССО - 20 рюкзачків та 2 комплекти термобілизни. Крім того, у Миколаївській області передали бійцям 35-ї бригади 2 буржуйки та термобілизну. А також 3 буржуйки для ССО.

Колеги VATRА також підготували звіт. У серпні фонд "Олімпійське коло" завдяки донатам небайдужих людей, зміг закупити і передати:

  • 2 тепловізора фірми Cyclops;
  • 20 пар берців фірми Bates;
  • 1 генератор F2001is;
  • 1 шлівмашинка Metabo;
  • 100 продовольчих наборів для переселенців Миколаївській області.

Актуальні збори

Прямо зараз у громадської організації VATRA тривають збори допомоги на буржуйки та термобілизну для військових на північному та південному напрямках, а також - на коптери Mavic 3 для бійців Донецького напрямку. Допомогти організації можна за реквізитами:

  • Моно - 5375411506472781 (Анастасія Рокитна)

  • Рахунок ГО: UA173052990000026008015024247

ГО Ватра

  • PayPal: a.rokytna@gmail.com
  • For transfers in dollars:

Company Name: Vatra (public organization)

IBAN Code: UA833052990000026003045022225

Name of the bank: JSC CB "PRIVATBANK", 1D STR., KYIV, 01001, UKRAINE

Bank SWIFT Code: PBANUA2X

Company address: UA 01001 Kyiv ave. Peremohy 3/104

  • For transfers in euros:

Account in the correspondent bank: 400886700401

SWIFT Code of the correspondent bank: COBADEFF

Correspondent bank: Commerzbank AG, Frankfurt am Main, Germany

OR

Account in the correspondent bank: 6231605145

SWIFT Code of the correspondent bank: CHASDEFX

Correspondent bank: J.P. MORGAN AG, FRANKFURT AM MAIN, GERMANY

У фонду "Олімпійське коло" також тривають збори допомоги для військових та цивільних Миколаївського напрямку. Реквізити для підтримки:

  • На банківську карту

    4731 2196 4025 0068, Приватбанк

    Безуглий Сергій

  • PayPal: Sergiybezuglyy@ukr.net

    +380937070481

  • PayPal: Olympiccircle@gmail.com

    +380937070481

  • На рахунок БФ "Олімпійське коло" (гривня, євро, долар)

МФО: 328209

ЄДРПОУ: 44818535

IBAN: UA373510050000026005879147002

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