Дрони та буржуйки. На що волонтери збирають кошти для ЗСУ

Волонтери підготували звіт за крайні місяці роботи.

У вересні VATRA передала:

три форми та футболки - бійцям 36-го окремого стрілецького батальйону;

каліматори - бійцям взводу вогневої підтримки у 36-ту бригаду, які на Херсонському напрямку;

бандажі та перев’язки - для бійців 72 бригади;

планшет, бандажі, перев’язки - бойовим медикам в 79 бригаду;

для протитанкової батареї керованих ракет (Донецький напрямок) - протизастудні засоби;

теплі бафи, шапки, рукавиці та шкарпетки - одній з бригад Національної гвардії на Донецькому напрямку;

бійцям із 45-ї окремої десантно-штурмової бригади - спальники і термобілизну;

флісові шапки, бафи і спальники - на Південний напрямок;

шапки та термобілизну - бійцям 95-ї бригади.

Стабілізатори на гранати для скидання з дронів:

241 бригаді ТрО;

бійцям Харківського напрямку;

бійцям Південного напрямку;

95 бригаді;

59 бригаді;

110 бригаді;

120 розвідбату;

Харківській ТрО;

95 бригаді;

ГУР.

Комплекти білизни:

81 бригаді;

72 бригаді;

59 бригаді;

1 полку ССО;

25 бригаді;

95 бригаді;

НГУ 3018 частині;

Сумській прикордонній службі;

ССО Азов;

1-му полку ССО;

72-й бригаді;

59-й бригаді.

Крім того, передали аптечки для:

24 бригади - 15 штук;

25 бригади - 50 штук;

4 бригади НГУ - 15 штук;

медикаменти в Харківський госпіталь.

Також волонтери організації здійснили поїздку в деокуповану Харківську область. Бойовим медикам, які тимчасово базували в Балаклії, передали:

медикаменти;

аптечки;

катетери;

термобілизну;

баул;

тактичні рюкзаки;

УФО.

В Ізюмі медики 25-ої бригади отримали термобілизну, а бійці Харківського ТрО - буржуйки. Крім того, закупили і передали зарядну станцію для Іноземного легіону в Куп’янськ.

Через декілька днів було здійснено ще одну поїздку в Ізюм для цивільних. Волонтери VATRA роздали місцевим жителям одяг, ліки. Також завезли медикаменти бійцям 25-ї бригади.

Представники організації також здійснили поїздку в Миколаїв. Вони привезли бійцям 28 бригади буржуйку, бійцям одного підрозділу ССО - 20 рюкзачків та 2 комплекти термобілизни. Крім того, у Миколаївській області передали бійцям 35-ї бригади 2 буржуйки та термобілизну. А також 3 буржуйки для ССО.

Колеги VATRА також підготували звіт. У серпні фонд "Олімпійське коло" завдяки донатам небайдужих людей, зміг закупити і передати:

2 тепловізора фірми Cyclops;

20 пар берців фірми Bates;

1 генератор F2001is;

1 шлівмашинка Metabo;

100 продовольчих наборів для переселенців Миколаївській області.

Актуальні збори

