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Дроны и буржуйки. На что волонтеры собирают средства для ВСУ

Фото: отчет волонтеров VATRA и "Олимпийский круг" о работе за последние месяцы работы
Автор: Дмитрий Браславский

С приближением зимы и похолоданием потребности военных значительно растут. Волонтерам необходима поддержка украинцев, чтобы помочь нашим защитникам.

РБК-Украина продолжает поддерживать украинские общественные организации VATRA и "Олимпийский круг", которые помогают ВСУ.

Волонтеры подготовили отчет за последние месяцы работы.

В сентябре VATRA передала:

  • три формы и футболки - бойцам 36-го отдельного стрелкового батальона;
  • калиматоры - бойцам взвода огневой поддержки в 36-ю бригаду, которые на Херсонском направлении;
  • бандажи и перевязки - для бойцов 72 бригады;
  • планшет, бандажи, перевязки - боевым медикам в 79 бригаду;
  • для противотанковой батареи управляемых ракет (Донецкое направление) - противопростудные средства;
  • теплые бафы, шапки, перчатки и носки - одной из бригад Национальной гвардии на Донецком направлении;
  • бойцам из 45-й отдельной десантно-штурмовой бригады - спальники и термобелье;
  • флисовые шапки, бафы и спальники - на Южное направление;
  • шапки и термобелье - бойцам 95-й бригады.

Стабилизаторы на гранаты для сброса с дронов:

  • 241 бригаде ТрО;
  • бойцам Харьковского направления;
  • бойцам Южного направления;
  • 95 бригаде;
  • 59 бригада;
  • 110 бригада;
  • 120 разведбат;
  • Харьковская ТрО;
  • 95 бригада;
  • ГУР.

Комплекты белья:

  • 81 бригаде;
  • 72 бригаде;
  • 59 бригаде;
  • 1 полка ССО;
  • 25 бригаде;
  • 95 бригаде;
  • НГУ 3018 часть;
  • Сумской пограничной службе;
  • ССО Азов;
  • 1-м полку ССО;
  • 72-й бригаде;
  • 59-й бригаде.

Кроме того, передали аптечки для:

  • 24 бригады - 15 штук;
  • 25 бригады - 50 штук;
  • 4 бригады НГУ - 15 штук;
  • медикаменты в Харьковском госпитале.

Также волонтеры организации совершили поездку в деоккупированную Харьковскую область. Боевым медикам, временно базировавшимся в Балаклее, передали:

  • медикаменты;
  • аптечки;
  • катетеры;
  • термобелье;
  • баул;
  • тактические рюкзаки;
  • УФЛ.

В Изюме медики 25-й бригады получили термобелье, а бойцы Харьковского ТрО - буржуйки. Кроме того, закупили и передали зарядную станцию для Иностранного легиона в Купянск.

Через несколько дней была совершена еще одна поездка в Изюм для гражданских. Волонтеры VATRA раздали местным жителям одежду, лекарства. Также завезли медикаменты бойцам 25-й бригады.

Представители организации также совершили поездку в Николаев. Они привезли бойцам 28 бригады буржуйки, бойцам одного подразделения ССО - 20 рюкзачков и 2 комплекта термобелья. Кроме того, в Николаевской области передали бойцам 35-й бригады 2 буржуйки и термобелье. А также 3 буржуйки для ССО.

Коллеги VATRА также подготовили отчет. В августе фонд "Олимпийский круг" благодаря донатам неравнодушных людей смог закупить и передать:

  • 2 тепловизора фирмы Cyclops;
  • 20 пар берцов фирмы Bates;
  • 1 генератор F2001is;
  • 1 шлевмашинка Metabo;
  • 100 продовольственных наборов для переселенцев в Николаевской области.

Актуальное собрание

Прямо сейчас у общественной организации VATRA продолжается сбор помощи на буржуйки и термобелье для военных на северном и южном направлениях, а также - на коптеры Mavic 3 для бойцов Донецкого направления. Помочь организации можно по реквизитам:

  • Моно - 5375411506472781 (Анастасия Ракитная)

  • Счет ГО: UA173052990000026008015024247

ГО Ватра

  • PayPal: a.rokytna@gmail.com
  • Для transfers in dollars:

Company Name: Vatra (public organization)

IBAN Code: UA833052990000026003045022225

Наименование банка: JSC CB "PRIVATBANK", 1D STR., KYIV, 01001, UKRAINE

Bank SWIFT Code: PBANUA2X

Company address: UA 01001 Kyiv ave. Peremohy 3/104

  • Для переводов в евро:

Account in the corresponent bank: 400886700401

SWIFT Code of correspondent bank: COBADEFF

Correspondent bank: Commerzbank AG, Франкфурт-на-Майне, Германия

OR

Account in the corresponent bank: 6231605145

SWIFT Code of correspondent bank: CHASDEFX

Correspondent bank: JP MORGAN AG, Франкфурт-на-Майне, GERMANY

В фонде " Олимпийский круг" также проходят сборы помощи для военных и гражданских Николаевского направления. Реквизиты для поддержки:

  • на банковскую карту

    4731 2196 4025 0068, Приватбанк

    Безуглый Сергей

  • PayPal: Sergiybezuglyy@ukr.net

    +380937070481

  • PayPal: Olympiccircle@gmail.com

    +380937070481

  • На счет БФ "Олимпийский круг" (гривна, евро, доллар)

МФО: 328209

ЕГРПОУ: 44818535

IBAN: UA373510050000026005879147002

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