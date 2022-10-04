Дроны и буржуйки. На что волонтеры собирают средства для ВСУ

С приближением зимы и похолоданием потребности военных значительно растут. Волонтерам необходима поддержка украинцев, чтобы помочь нашим защитникам.
РБК-Украина продолжает поддерживать украинские общественные организации VATRA и "Олимпийский круг", которые помогают ВСУ.
Волонтеры подготовили отчет за последние месяцы работы.
В сентябре VATRA передала:
Стабилизаторы на гранаты для сброса с дронов:
Комплекты белья:
Кроме того, передали аптечки для:
Также волонтеры организации совершили поездку в деоккупированную Харьковскую область. Боевым медикам, временно базировавшимся в Балаклее, передали:
В Изюме медики 25-й бригады получили термобелье, а бойцы Харьковского ТрО - буржуйки. Кроме того, закупили и передали зарядную станцию для Иностранного легиона в Купянск.
Через несколько дней была совершена еще одна поездка в Изюм для гражданских. Волонтеры VATRA раздали местным жителям одежду, лекарства. Также завезли медикаменты бойцам 25-й бригады.
Представители организации также совершили поездку в Николаев. Они привезли бойцам 28 бригады буржуйки, бойцам одного подразделения ССО - 20 рюкзачков и 2 комплекта термобелья. Кроме того, в Николаевской области передали бойцам 35-й бригады 2 буржуйки и термобелье. А также 3 буржуйки для ССО.
Коллеги VATRА также подготовили отчет. В августе фонд "Олимпийский круг" благодаря донатам неравнодушных людей смог закупить и передать:
Актуальное собрание
Прямо сейчас у общественной организации VATRA продолжается сбор помощи на буржуйки и термобелье для военных на северном и южном направлениях, а также - на коптеры Mavic 3 для бойцов Донецкого направления. Помочь организации можно по реквизитам:
Моно - 5375411506472781 (Анастасия Ракитная)
Счет ГО: UA173052990000026008015024247
ГО Ватра
Company Name: Vatra (public organization)
IBAN Code: UA833052990000026003045022225
Наименование банка: JSC CB "PRIVATBANK", 1D STR., KYIV, 01001, UKRAINE
Bank SWIFT Code: PBANUA2X
Company address: UA 01001 Kyiv ave. Peremohy 3/104
Account in the corresponent bank: 400886700401
SWIFT Code of correspondent bank: COBADEFF
Correspondent bank: Commerzbank AG, Франкфурт-на-Майне, Германия
OR
Account in the corresponent bank: 6231605145
SWIFT Code of correspondent bank: CHASDEFX
Correspondent bank: JP MORGAN AG, Франкфурт-на-Майне, GERMANY
В фонде " Олимпийский круг" также проходят сборы помощи для военных и гражданских Николаевского направления. Реквизиты для поддержки:
на банковскую карту
4731 2196 4025 0068, Приватбанк
Безуглый Сергей
PayPal: Sergiybezuglyy@ukr.net
+380937070481
PayPal: Olympiccircle@gmail.com
+380937070481
На счет БФ "Олимпийский круг" (гривна, евро, доллар)
МФО: 328209
ЕГРПОУ: 44818535
IBAN: UA373510050000026005879147002
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