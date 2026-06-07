Дрони ССО вдарили по двох великих нафтосховищах у Криму (яскраве відео)

У ніч проти 7 червня підрозділи Middle-strike Сил спеціальних операцій завдали ударів по двох об'єктах паливної інфраструктури в тимчасово окупованому Криму - нафтобазі "Семиколодезянська" та морському нафтовому терміналу у Феодосії.

Як повідомили в ССО, нафтобаза "Семиколодезянська" розташована у селищі Єди-Кую, яке російські окупанти називають Леніне. Об'єкт знаходиться приблизно за 200 кілометрів від лінії бойового зіткнення та використовується військами РФ як перевалочний пункт для зберігання і транспортування мазуту, дизельного пального, бітуму та інших нафтопродуктів.

На території нафтобази розміщені дев'ять резервуарів місткістю від 700 до 3000 кубометрів. Саме звідси пальне залізничними цистернами доставляють по Криму та на інші тимчасово окуповані території України для потреб російської армії.

Крім того, українські безпілотники уразили морський нафтовий термінал у Феодосії, розташований приблизно за 250 кілометрів від лінії фронту. На об'єкті знаходяться сім резервуарів для зберігання палива обсягом 10 та 20 тисяч кубометрів.

За даними ССО, термінал є багатофункціональним комплексом для перевалки нафти та нафтопродуктів із залізничних цистерн на морські судна. Російські окупаційні сили використовують його для формування запасів пального та забезпечення окупованого Криму у разі надзвичайних ситуацій.

"Ураження нафтопереробної інфраструктури ворога знижує його економічні та логістичні спроможності. ССО продовжують асиметричні дії для стратегічного знесилення ворога вести війну проти України", - підсумували військові.