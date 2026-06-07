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Дрони ССО вдарили по двох великих нафтосховищах у Криму (яскраве відео)

14:23 07.06.2026 Нд
2 хв
Які паливні об'єкти опинилися під ударом українських дронів?
aimg Марія Науменко
Фото: оператор дрона (Getty Images)

Українські дрони атакували нафтобазу поблизу Леніного та морський нафтовий термінал у Феодосії. Обидва об'єкти мають важливе значення для логістики РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сил спеціальних операцій ЗСУ.

У ніч проти 7 червня підрозділи Middle-strike Сил спеціальних операцій завдали ударів по двох об'єктах паливної інфраструктури в тимчасово окупованому Криму - нафтобазі "Семиколодезянська" та морському нафтовому терміналу у Феодосії.

Як повідомили в ССО, нафтобаза "Семиколодезянська" розташована у селищі Єди-Кую, яке російські окупанти називають Леніне. Об'єкт знаходиться приблизно за 200 кілометрів від лінії бойового зіткнення та використовується військами РФ як перевалочний пункт для зберігання і транспортування мазуту, дизельного пального, бітуму та інших нафтопродуктів.

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На території нафтобази розміщені дев'ять резервуарів місткістю від 700 до 3000 кубометрів. Саме звідси пальне залізничними цистернами доставляють по Криму та на інші тимчасово окуповані території України для потреб російської армії.

Крім того, українські безпілотники уразили морський нафтовий термінал у Феодосії, розташований приблизно за 250 кілометрів від лінії фронту. На об'єкті знаходяться сім резервуарів для зберігання палива обсягом 10 та 20 тисяч кубометрів.

За даними ССО, термінал є багатофункціональним комплексом для перевалки нафти та нафтопродуктів із залізничних цистерн на морські судна. Російські окупаційні сили використовують його для формування запасів пального та забезпечення окупованого Криму у разі надзвичайних ситуацій.

"Ураження нафтопереробної інфраструктури ворога знижує його економічні та логістичні спроможності. ССО продовжують асиметричні дії для стратегічного знесилення ворога вести війну проти України", - підсумували військові.

Нагадаємо, раніше Сили спеціальних операцій повідомили про встановлення вогневого контролю над маршрутом Мелітополь - Чонгар, який російські війська використовують для постачання техніки та пального до Криму.

За даними ССО, удари по логістичних вузлах на цьому напрямку вже суттєво ускладнили забезпечення російського угруповання на півдні.

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