UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

"Прильот" був по двох заводах-гігантах: ССО розкрили деталі рекордної атаки дронів на РФ

21:23 09.09.2026 Ср
2 хв
Українські дрони дісталися об'єктів, які Москва вважала глибоким тилом
aimg Марія Науменко
Фото: оператор дрона (Getty Images)

ССО заявили про рекордний за час війни удар по російській промисловості: дрони подолали понад 3000 км та уразили два великі газові заводи РФ на Ямалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили Спеціальних Операцій ЗС України.

9 вересня підрозділи Deep Strike ССО завдали удару по двох великих підприємствах газоконденсатної промисловості РФ - Новоуренгойському та Пуровському заводах.

Обидва об'єкти розташовані в Ямало-Ненецькому автономному окрузі. Це один із ключових нафтогазових регіонів Росії, де зосереджені значні потужності з видобутку та переробки вуглеводнів.

Пуровський завод підготовки конденсату у 2025 році переробив 13,4 млн тонн газового конденсату. Підприємство також є важливою ланкою російської газоконденсатної промисловості.

Йдеться про галузь, яка має значення для російської економіки та формує доходи бюджету країни-агресора.

У ССО наголосили, що операція стала частиною далекобійних ударів України по об'єктах, які мають значення для здатності Росії продовжувати війну.

"Уперше! Рекордне ураження за весь час війни", - заявили у Силах спеціальних операцій, коментуючи операцію.

Нагадуємо, 9 вересня українські дрони уразили Новоуренгойський завод підготовки конденсату до транспортування у Ямало-Ненецькому автономному окрузі РФ.

Компанія Fire Point заявила, що дрони FP-1 подолали понад 3200 км та встановили новий рекорд дальності ураження.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська ФедераціяУкраїнаДрони