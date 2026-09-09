"Прилет" был по двум заводам-гигантам: ССО раскрыли детали рекордной атаки дронов на РФ

9 сентября подразделения Deep Strike ССО нанесли удар по двум крупным предприятиям газоконденсатной промышленности РФ – Новоуренгойскому и Пуровскому заводам.

Оба объекта расположены в Ямало-Ненецком автономном округе. Это один из ключевых нефтегазовых регионов России, где сосредоточены значительные мощности по добыче и переработке углеводородов.

Пуровский завод подготовки конденсата в 2025 году переработал 13,4 млн. тонн газового конденсата. Предприятие также является важным звеном российской газоконденсатной промышленности.

Речь идет о отрасли, которая имеет значение для российской экономики и формирует доходы бюджета страны-агрессора.

В ССО подчеркнули, что операция стала частью дальнобойных ударов Украины по объектам, имеющим значение для способности России продолжать войну.

"Впервые! Рекордное поражение за все время войны", - заявили в Силах специальных операций, комментируя операцию.