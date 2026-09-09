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"Прилет" был по двум заводам-гигантам: ССО раскрыли детали рекордной атаки дронов на РФ

21:23 09.09.2026 Ср
1 мин
Украинские дроны добрались до объектов, которые Москва считала глубоким тылом
aimg Мария Науменко
"Прилет" был по двум заводам-гигантам: ССО раскрыли детали рекордной атаки дронов на РФ Фото: оператор дрона (Getty Images)
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ССО заявили о рекордном за время войны ударе по российской промышленности: дроны преодолели более 3000 км и поразили два крупных газовых завода РФ на Ямале.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы Специальных Операций ВС Украины.

9 сентября подразделения Deep Strike ССО нанесли удар по двум крупным предприятиям газоконденсатной промышленности РФ – Новоуренгойскому и Пуровскому заводам.

Оба объекта расположены в Ямало-Ненецком автономном округе. Это один из ключевых нефтегазовых регионов России, где сосредоточены значительные мощности по добыче и переработке углеводородов.

Пуровский завод подготовки конденсата в 2025 году переработал 13,4 млн. тонн газового конденсата. Предприятие также является важным звеном российской газоконденсатной промышленности.

Речь идет о отрасли, которая имеет значение для российской экономики и формирует доходы бюджета страны-агрессора.

В ССО подчеркнули, что операция стала частью дальнобойных ударов Украины по объектам, имеющим значение для способности России продолжать войну.

"Впервые! Рекордное поражение за все время войны", - заявили в Силах специальных операций, комментируя операцию.

Напомним, 9 сентября украинские дроны поразили Новоуренгойский завод подготовки конденсата к транспортировке в Ямало-Ненецком автономном округе РФ.

Компания Fire Point заявила, что дроны FP-1 преодолели более 3200 км и установили новый рекорд дальности поражения.

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