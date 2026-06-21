Дрони ССО уразили критичний нафтовий термінал у Керчі

Удари по Криму

Нагадаємо, у ніч на 21 червня українські Сили оборони завдали ударів по низці важливих цілей поблизу Кримського мосту та в окупованому Криму.

Удари були завдані по об'єктах військової логістики, нафтової галузі та протиповітряної оборони окупантів на відстані близько 300 км від лінії фронту.

Уражень зазнали об’єкти по обидва боки Кримського мосту: морська логістика для перевезення нафти в Краснодарському регіоні і нафтобаза в тимчасово окупованій Керчі.

Також було успішно уражено об'єкти військової логістики противника, чотири радіолокаційні станції, що входять до складу зенітних ракетних комплексів С-400, а також два комплекси "Панцир".