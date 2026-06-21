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Дроны ССО ударили по важнейшему нефтяному терминалу в Керчи

11:30 21.06.2026 Вс
2 мин
Чем эта нефтебаза важна для войск РФ?
aimg Татьяна Степанова
Фото: дроны ССО нанесли удар по стратегически важному нефтяному терминалу в Керчи (Getty Images)

Ночью 21 июня украинские дроны успешно поразили нефтяной терминал в порту Керчь, что в оккупированном Крыму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Сил специальных операций ВСУ.

Отмечается, что нефтебаза порта играет ключевую роль в системе логистики нефтепродуктов.

Терминал обеспечивает приемку, хранение и перевалку нефти между железной дорогой, резервуарами и танкерами.

Также терминал обслуживает заправку судов и работу паромной переправы между Россией и временно оккупированным украинским Крымом.

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После успешного поражения на территории портового терминала зафиксированы многочисленные возгорания и пожары.

Удары по Крыму

Напомним, в ночь на 21 июня украинские Силы обороны нанесли удары по ряду важных целей вблизи Крымского моста и в оккупированном Крыму.

Удары были нанесены по объектам военной логистики, нефтяной отрасли и противовоздушной обороны оккупантов на расстоянии около 300 км от линии фронта.

Поражениям подверглись объекты по обе стороны Крымского моста: морская логистика для перевозки нефти в Краснодарском крае и нефтебаза во временно оккупированной Керчи.

Также были успешно поражены объекты военной логистики противника, четыре радиолокационные станции, входящие в состав зенитных ракетных комплексов С-400, а также два комплекса "Панцирь".

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