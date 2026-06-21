Дроны ССО ударили по важнейшему нефтяному терминалу в Керчи

Удары по Крыму

Напомним, в ночь на 21 июня украинские Силы обороны нанесли удары по ряду важных целей вблизи Крымского моста и в оккупированном Крыму.

Удары были нанесены по объектам военной логистики, нефтяной отрасли и противовоздушной обороны оккупантов на расстоянии около 300 км от линии фронта.

Поражениям подверглись объекты по обе стороны Крымского моста: морская логистика для перевозки нефти в Краснодарском крае и нефтебаза во временно оккупированной Керчи.

Также были успешно поражены объекты военной логистики противника, четыре радиолокационные станции, входящие в состав зенитных ракетных комплексов С-400, а также два комплекса "Панцирь".