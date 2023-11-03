Дрони США допомагають шукати заручників у Секторі Газа, - CNN

Дрони Сполучених Штатів Америки було запущено над Сектором Газа. Вони допомагають розшукувати заручників ХАМАСу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За даними ЗМІ, американські дрони вже допомогли Ізраїлю знайти понад 240 заручників, які все ще утримуються ХАМАСом. Відомо, що дрони є частиною набору розвідувальних засобів, надісланих в регіон протягом останніх днів і тижнів після атаки на південь.

Також відомо, що два дрони MQ-9 Reapers літали біля узбережжя Лівану минулими вихідними. Вони стежать за ліванською "Хезболла" та іншими силами.

Наразі не зрозуміло, наскільки зображення, зібрані повітряними польотами в Газі, будуть корисними для визначення місцезнаходження заручників. На думку деяких колишніх співробітників розвідки США, заручники можуть утримуватися у величезній мережі підземних тунелів.

Водночас офіційні особи США наполягали, що розвіддані, зібрані безпілотниками та передані Ізраїлю, обмежуються зусиллями по поверненню заручників і не є так званою "цільовою розвідкою", інформацію про яку можна використовувати для нанесення смертоносних ударів по лідерам і позиціям ХАМАС.

Операція Ізраїлю у Секторі Газа

Нагадаємо, на початку жовтня бойовики ХАМАС розпочали масштабне вторгнення в Ізраїль. Вони вбивали та викрадали як військових, так і мирних жителів. У відповідь Тель-Авів оголосив військову операцію проти бойовиків "Залізні мечі". У її рамках минулого тижня ЦАХАЛ розширив наземну операцію у Секторі Газа. У регіон було введено війська та техніка.

За даними ЗМІ, це сталося після того, як переговори між Ізраїлем та ХАМАС про звільнення заручників зайшли в глухий кут.

Водночас прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що ізраїльські війська перебувають на піку бойових дій після просування через околиці міста Газа.

Увечері 2 листопада спікер армії оборони Ізраїлю контрадмірал Даніель Хагарі заявив, що сили ЦАХАЛ повністю оточили місто Газа, при цьому про припинення вогню не йдеться.

Додамо, що нещодавно представник Пентагону заявив, що американські командос в Ізраїлі допомагають знайти понад 200 заручників, які були захоплені під час нападу ХАМАС 7 жовтня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.