ua en ru
Пт, 03 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Дрони США допомагають шукати заручників у Секторі Газа, - CNN

П'ятниця 03 листопада 2023 17:31
UA EN RU
Дрони США допомагають шукати заручників у Секторі Газа, - CNN Ілюстративне фото: дрони США допомагають шукати заручників у Секторі Газа (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Дрони Сполучених Штатів Америки було запущено над Сектором Газа. Вони допомагають розшукувати заручників ХАМАСу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За даними ЗМІ, американські дрони вже допомогли Ізраїлю знайти понад 240 заручників, які все ще утримуються ХАМАСом. Відомо, що дрони є частиною набору розвідувальних засобів, надісланих в регіон протягом останніх днів і тижнів після атаки на південь.

Також відомо, що два дрони MQ-9 Reapers літали біля узбережжя Лівану минулими вихідними. Вони стежать за ліванською "Хезболла" та іншими силами.

Наразі не зрозуміло, наскільки зображення, зібрані повітряними польотами в Газі, будуть корисними для визначення місцезнаходження заручників. На думку деяких колишніх співробітників розвідки США, заручники можуть утримуватися у величезній мережі підземних тунелів.

Водночас офіційні особи США наполягали, що розвіддані, зібрані безпілотниками та передані Ізраїлю, обмежуються зусиллями по поверненню заручників і не є так званою "цільовою розвідкою", інформацію про яку можна використовувати для нанесення смертоносних ударів по лідерам і позиціям ХАМАС.

Операція Ізраїлю у Секторі Газа

Нагадаємо, на початку жовтня бойовики ХАМАС розпочали масштабне вторгнення в Ізраїль. Вони вбивали та викрадали як військових, так і мирних жителів. У відповідь Тель-Авів оголосив військову операцію проти бойовиків "Залізні мечі". У її рамках минулого тижня ЦАХАЛ розширив наземну операцію у Секторі Газа. У регіон було введено війська та техніка.

За даними ЗМІ, це сталося після того, як переговори між Ізраїлем та ХАМАС про звільнення заручників зайшли в глухий кут.

Водночас прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що ізраїльські війська перебувають на піку бойових дій після просування через околиці міста Газа.

Увечері 2 листопада спікер армії оборони Ізраїлю контрадмірал Даніель Хагарі заявив, що сили ЦАХАЛ повністю оточили місто Газа, при цьому про припинення вогню не йдеться.

Додамо, що нещодавно представник Пентагону заявив, що американські командос в Ізраїлі допомагають знайти понад 200 заручників, які були захоплені під час нападу ХАМАС 7 жовтня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Ізраїль Сектор Газа
NEWS
Росія вночі атакувала України 40 "шахедами" та ракетою Х-59. Скільки збила ППО
Росія вночі атакувала України 40 "шахедами" та ракетою Х-59. Скільки збила ППО
DAILY
Прокурор Юрій Бєлоусов: Коли зайдемо в Маріуполь, побачимо, що воєнних злочинів в рази більше
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Прокурор Юрій Бєлоусов: Коли зайдемо в Маріуполь, побачимо, що воєнних злочинів в рази більше