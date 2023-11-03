Дроны США помогают искать заложников в Секторе Газа, - CNN

Дроны Соединенных Штатов Америки были запущены над Сектором Газа. Они помогают разыскивать заложников ХАМАСа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По данным СМИ, американские дроны уже помогли Израилю найти более 240 заложников, все еще удерживаемых ХАМАСом. Известно, что дроны являются частью набора разведывательных средств, отправленных в регион в течение последних дней и недель после атаки на юг.

Также известно, что два дрона MQ-9 Reapers летали у побережья Ливана в минувшие выходные. Они следят за ливанской "Хезболлой" и другими силами.

Пока не ясно, насколько изображения, собранные воздушными полетами в Газе, будут полезны для определения местоположения заложников. По мнению некоторых бывших сотрудников разведки США, заложники могут содержаться в огромной сети подземных тоннелей.

В то же время, официальные лица США настаивали, что разведданные, собранные беспилотниками и переданные Израилю, ограничиваются усилиями по возвращению заложников и не являются так называемой "целевой разведкой", информацию о которой можно использовать для нанесения смертоносных ударов по лидерам и позициям ХАМАС.

Операция Израиля в секторе Газа

Напомним, в начале октября боевики ХАМАС приступили к масштабному вторжению в Израиль. Они убивали и угоняли как военных, так и мирных жителей. В ответ Тель-Авив объявил военную операцию против боевиков "Железные мечи". В ее рамках на прошлой неделе ЦАХАЛ расширил наземную операцию в секторе Газа. В регион были введены войска и техника.

По данным СМИ, это произошло после того, как переговоры между Израилем и ХАМАС об освобождении заложников зашли в тупик.

В то же время, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильские войска находятся на пике боевых действий после продвижения через окрестности города Газа.

Вечером 2 ноября спикер армии обороны Израиля контрадмирал Даниэль Хагари заявил, что силы ЦАХАЛ полностью оцепили город Газа, при этом о прекращении огня речь не идет.

Добавим, что недавно представитель Пентагона заявил, что американские коммандос в Израиле помогают найти более 200 заложников, захваченных во время нападения ХАМАС 7 октября.

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