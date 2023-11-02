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Ізраїль перебуває на піку бойових дій після просування через околиці міста Газа, - Нетаньяху

Четвер 02 листопада 2023 18:06
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Ізраїль перебуває на піку бойових дій після просування через околиці міста Газа, - Нетаньяху Фото: прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Ізраїльські війська перебувають на піку бойових дій після просування через околиці міста Газа.

Про це заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

За його словами, ізраїльські війська пройшли через околиці міста Газа.

"Ми перебуваємо на піку битви. Ми досягли вражаючих успіхів і пройшли околиці міста Газа. Ми просуваємося вперед", - заявив він.

При цьому ізраїльський прем'єр заявив про "вражаючі успіхи" ЦАХАЛу.

"Сьогодні з нашими бійцями на полі бою. У нас дуже вражаючі успіхи, ми вже більше, ніж околиці міста Газа. Ми просуваємося вперед. Ніщо нас не зупинить. Ми будемо рухатися вперед. Ми будемо наступати і перемагати", - додав Нетаньяху.

Наземна операція Ізраїлю

На початку жовтня бойовики ХАМАС розпочали своє вторгнення до Ізраїлю. Вони вбивали та викрадали як військових, так і мирних жителів.

У відповідь Тель-Авів оголосив операцію проти бойовиків. У її рамках минулого тижня ЦАХАЛ розширив наземну операцію у Секторі Газа. У регіон було введено війська та техніка.

За даними ЗМІ, це сталося після того, як переговори між Ізраїлем та ХАМАС про звільнення заручників зайшли в глухий кут.

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Нетаньяху Ізраїль Сектор Газа
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