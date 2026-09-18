Дрони служитимуть до 8 місяців: українські розробники створили звʼязок із захистом від РЕБ

Українська компанія Rise Technologies Ukraine розробила систему цифрового зв'язку PALYCH, яка переносить штатний канал керування дроном на інші частоти залежно від радіоелектронної обстановки. За даними розробників, це продовжує роботу цивільних дронів на фронті на 6–8 місяців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресреліз Rise Technologies Ukraine.

Як працює система PALYCH

PALYCH працює зі штатним каналом дрона у діапазоні 2,4 ГГц і переносить його на інші частоти, які можна коригувати та адаптувати до поточної радіоелектронної обстановки. Це дозволяє виводити зв'язок за межі смуг активного придушення й щільного зашумлення - що особливо важливо поблизу лінії бойового зіткнення, де одночасно діють ворожі та дружні засоби РЕБ.

Систему можна адаптувати практично для будь-якого БПЛА: інтеграція передбачає роботу з бортовою та наземною частинами зв'язку конкретної платформи. За словами компанії, це дозволяє модернізувати вже наявні безпілотники, зберігаючи можливість їх подальшого застосування у складному радіочастотному середовищі.

Комплекс складається з бортового модуля з антеною та наземної станції керування, антену якої можна розмістити на відстані понад 20 м від пульта. Бортовий модуль важить 115 г, живиться від мережі БПЛА і споживає 5–7 Вт, а наземний - від акумуляторів 2S–6S із споживанням 10 Вт. Передбачені конфігурації з двома або чотирма каналами та робочою смугою 150 або 300 МГц.

Скільки бортів уже модернізували і які випробування пройшла система

За весь час роботи Rise Technologies модернізувала понад 3000 бортів, зокрема DJI Mavic 3, Mavic 3E і 3T, Matrice 4E і 4T, Matrice 30 і 30T, Matrice 300 RTK та 350 RTK, а також Autel EVO Max 4T, 4N і 4T XE.

Практично перевірена дальність радіолінії становить 68 км, тоді як тактичний радіус застосування залежить від конкретного БПЛА. PALYCH пройшов випробування під впливом комплексів РЕБ "Буковель", "Обрій", Kvertus та інших засобів.