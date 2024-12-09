Дрони Sea Baby вступили у бій з вертольотами й літаками: СБУ показала кадри спецоперації
Служба безпеки України (СБУ) провела спецоперацію в районі Керченської бухти в ніч з 5 на 6 грудня, під час якої морські дрони Sea Baby вступили у бій з російськими літаками та гелікоптерами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал СБУ.
Як пише СБУ, до спроби перехопити групу Sea Baby росіяни залучили вертольоти, літаки й патрульні катери "Раптор".
"Російські пілоти вважали себе мисливцями й розраховували на легке полювання, але саме вони стали здобиччю, бо морські дрони відкрили вогонь у відповідь", - додає СБУ.
Зазначається, що на морські дрони були встановлені крупнокаліберні кулемети із балістичними програмами автоматичного наведення та автозахоплення цілей.
Згідно з перехопленою розмовою росіян, внаслідок бою на бортах вертольотів є вбиті, а також поранені. Самі ж вертольоти отримали значні пошкодження й потребують капітального ремонту.
У тому ж числі Sea Babу вразили баржу, яку терористи використовували для перевезення військової техніки, а також обладнання для ремонту Кримського мосту.
Морські дрони Sea Babу
Дрони Sea Baby, розроблені СБУ, є безпілотними морськими апаратами, які призначені для проведення спеціальних операцій у морі. Відомо, що ці дрони мають високу дальність дії та здатність нести значний вантаж вибухівки, що дозволяє їм ефективно атакувати військові кораблі, підводні човни та інші цілі на воді.
Sea Baby вже продемонстрували ефективність у низці успішних операцій, серед яких, наприклад атака на російські кораблі в Чорному морі.
У травні стало відомо про те, що СБУ також оснастила Sea Baby РСЗВ "Град". Дрони вже успішно застосували проти окупантів.
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