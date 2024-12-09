Дроны Sea Baby вступили в бой с вертолетами и самолетами: СБУ показала кадры спецоперации

Служба безопасности Украины (СБУ) провела спецоперацию в районе Керченской бухты в ночь с 5 на 6 декабря, во время которой морские дроны Sea Baby вступили в бой с российскими самолетами и вертолетами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал СБУ.

Как пишет СБУ, к попытке перехватить группу Sea Baby россияне привлекли вертолеты, самолеты и патрульные катера "Раптор".

"Российские пилоты считали себя охотниками и рассчитывали на легкую охоту, но именно они стали добычей, потому что морские дроны открыли ответный огонь", - добавляет СБУ.

На морские дроны были установлены крупнокалиберные пулеметы с баллистическими программами автоматического наведения и автозахвата целей.

Согласно перехваченному разговору россиян, в результате боя на бортах вертолетов есть убитые, а также раненые. Сами же вертолеты получили значительные повреждения и требуют капитального ремонта.

В том же числе Sea Babу поразили баржу, которую террористы использовали для перевозки военной техники, а также оборудование для ремонта Крымского моста.

Морские дроны Sea Babу

Дроны Sea Baby, разработанные СБУ, являются беспилотными морскими аппаратами, которые предназначены для проведения специальных операций в море. Известно, что эти дроны имеют высокую дальность действия и способность нести значительный груз взрывчатки, что позволяет им эффективно атаковать военные корабли, подводные лодки и другие цели на воде.

Sea Baby уже продемонстрировали эффективность в ряде успешных операций, среди которых, например, атака на российские корабли в Черном море.

В мае стало известно о том, что СБУ также оснастила Sea Baby РСЗО "Град". Дроны уже успешно применили против оккупантов.