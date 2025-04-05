Дрони СБУ вдарили по великому заводу в Росії, який виробляє вибухівку, - джерела

Вибухи в Росії

Нагадаємо, в ніч на 5 квітня у кількох районах Росії пролунали вибухи. У російському Міноборони заявили, що над територією РФ нібито збили 49 безпілотників.

Російські пабліки писали, щоб був атакований завод із виробництва оптоволокна у столиці Мордовії - Саранську. Глава Мордовії визнав атаку на Саранськ. Росіяни також заявили про атаку на промислове підприємство в Чапаєвську Самарської області, там виникла пожежа.

Керівник ЦПД Андрій Коваленко зазначав, що невідомі дрони уразили важливий об'єкт російського ВПК - підприємство АТ "Оптиковолоконные Системы" у місті Саранськ. Продукція цього заводу активно використовується в системах управління, зв’язку та передачі даних, зокрема у розгортанні захищених каналів зв’язку для армії Росії, управлінні дронами.

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