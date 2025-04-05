Дроны СБУ ударили по крупному заводу в России, производящему взрывчатку, - источники

Взрывы в России

Напомним, в ночь на 5 апреля в нескольких районах России прогремели взрывы. В российском Минобороны заявили, что над территорией РФ якобы сбили 49 беспилотников.

Российские паблики писали, чтобы был атакован завод по производству оптоволокна в столице Мордовии - Саранске. Глава Мордовии признал атаку на Саранск. Россияне также заявили об атаке на промышленное предприятие в Чапаевске Самарской области, там возник пожар.

Руководитель ЦПД Андрей Коваленко отмечал, что неизвестные дроны поразили важный объект российского ВПК - предприятие АО "Оптиковолоконные Системы" в городе Саранск. Продукция этого завода активно используется в системах управления, связи и передачи данных, в частности в развертывании защищенных каналов связи для армии России, управлении дронами.

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