Дроны СБУ ударили по крупному заводу в России, производящему взрывчатку, - источники

Дроны Службы безопасности Украины атаковали российский завод "Промсинтез". Это одно из ведущих в России производств взрывчатки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

На предприятии, по данным источников, зафиксировано не менее 20 взрывов и несколько очагов возгорания. Руководство завода было вынуждено остановить технологические процессы. "СБУ продолжает точечно отрабатывать по российским предприятиям, которые являются частью ВПК и производят оружие для войны против Украины. Такие объекты являются абсолютно законными военными целями", - отметил информированный источник в СБУ.

Как отмечают источники РБК-Украина, ночью ударные дроны СБУ атаковали предприятие "Промсинтез" в Чапаевске Самарской области. Этот завод - один из ведущих в России и СНГ производителей промышленных взрывчатых веществ (аммонал, аммонит, гранулит).

Взрывы в России

Напомним, в ночь на 5 апреля в нескольких районах России прогремели взрывы. В российском Минобороны заявили, что над территорией РФ якобы сбили 49 беспилотников.

Российские паблики писали, чтобы был атакован завод по производству оптоволокна в столице Мордовии - Саранске. Глава Мордовии признал атаку на Саранск. Россияне также заявили об атаке на промышленное предприятие в Чапаевске Самарской области, там возник пожар.

Руководитель ЦПД Андрей Коваленко отмечал, что неизвестные дроны поразили важный объект российского ВПК - предприятие АО "Оптиковолоконные Системы" в городе Саранск. Продукция этого завода активно используется в системах управления, связи и передачи данных, в частности в развертывании защищенных каналов связи для армии России, управлении дронами.

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