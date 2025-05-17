Дрони СБУ вдарили по російських складах боєприпасів у Криму, - джерела

За даними джерел, на складах розміщувалися бокси для зберігання військової техніки, озброєння та паливно-мастильних матеріалів.

Також було опубліковано відео, на яких видно детонацію та пожежі на території складів ворога. Місцеві жителі повідомляють про дим над територією самої військової частини.

Зазначається, що ситуація настільки серйозна, що росіяни навіть перекривали рух трасою Сімферополь-Алушта, яка проходить повз село Перевальне. Також є інформація про загиблих російських військових, які перебували на військовому складі.

"СБУ продовжує ефективно працювати по законних військових цілях на території захопленого росіянами Криму. Робота над послабленням військових спроможностей ворога триватиме і надалі", - повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Вибухи у Криму

Нагадаємо, у Криму зранку 16 травня пролунали вибухи. Партизани зафіксували "прильоти" по російських військових базах. На базі знаходились бокси для зберігання військової техніки та озброєння, а також, ймовірно, паливно-мастильних матеріалів.

