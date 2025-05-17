Дроны СБУ ударили по российским складам боеприпасов в Крыму, - источники

По данным источников, на складах размещались боксы для хранения военной техники, вооружения и горюче-смазочных материалов.

Также было опубликовано видео, на которых видно детонацию и пожары на территории складов врага. Местные жители сообщают о дыме над территорией самой воинской части.

Отмечается, что ситуация настолько серьезная, что россияне даже перекрывали движение по трассе Симферополь-Алушта, которая проходит мимо села Перевальное. Также есть информация о погибших российских военных, которые находились на военном складе.

"СБУ продолжает эффективно работать по законным военным целям на территории захваченного россиянами Крыма. Работа над ослаблением военных возможностей врага будет продолжаться и в дальнейшем", - сообщил информированный источник в СБУ.

Взрывы в Крыму

Напомним, в Крыму утром 16 мая прогремели взрывы. Партизаны зафиксировали "прилеты" по российским военным базам. На базе находились боксы для хранения военной техники и вооружения, а также, вероятно, горюче-смазочных материалов.

