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Дроны СБУ ударили по российским складам боеприпасов в Крыму, - источники

Суббота 17 мая 2025 10:19
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Дроны СБУ ударили по российским складам боеприпасов в Крыму, - источники Иллюстративное фото: дроны СБУ ударили по российским складам боеприпасов в Крыму (facebook.com/SecurSerUkraine)
Автор: Наталья Кава, Юлия Акимова

Дроны Службы безопасности Украины ударили по складам боеприпасов 126-й отдельной гвардейской бригады береговой обороны РФ, которая расположена вблизи села Перевальное в Крыму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

По данным источников, на складах размещались боксы для хранения военной техники, вооружения и горюче-смазочных материалов.

Также было опубликовано видео, на которых видно детонацию и пожары на территории складов врага. Местные жители сообщают о дыме над территорией самой воинской части.

Отмечается, что ситуация настолько серьезная, что россияне даже перекрывали движение по трассе Симферополь-Алушта, которая проходит мимо села Перевальное. Также есть информация о погибших российских военных, которые находились на военном складе.

"СБУ продолжает эффективно работать по законным военным целям на территории захваченного россиянами Крыма. Работа над ослаблением военных возможностей врага будет продолжаться и в дальнейшем", - сообщил информированный источник в СБУ.

Взрывы в Крыму

Напомним, в Крыму утром 16 мая прогремели взрывы. Партизаны зафиксировали "прилеты" по российским военным базам. На базе находились боксы для хранения военной техники и вооружения, а также, вероятно, горюче-смазочных материалов.
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