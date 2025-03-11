Сили оборони атакували стратегічні об’єкти РФ: під ударом опинився Московський НПЗ

У ніч на 11 березня Сили безпілотних систем, ССО, СБУ та ГУР у взаємодії з іншими підрозділами завдали ударів по стратегічних об’єктах РФ, що підтримують її агресію проти України. Атаки були спрямовані на ключові виробничі потужності та інфраструктуру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

За даними Генштабу, Сил оборони в ніч на 11 березня завдали ураження по низці стратегічних об’єктів Російської Федерації, які залучені для забезпечення збройної агресії проти України.

Зокрема, зафіксовано влучання по виробничих потужностях Московського нафтопереробного заводу, який здатний переробляти 11 млн тонн нафти на рік та забезпечує 40-50% потреб міста Москва в дизелі та бензині.

Також, зафіксовано вибухи у районі лінійно-виробничої диспетчерської станції "Стальной конь", що в Орловській області. Ця стація забезпечує управління технологічними процесами нафтопроводу "Дружба" та є важливою складовою в процесах постачання нафти на термінал морського порту "Усть-Луга", що у Ленінградській області.

За даними відкритих джерел відомо, що внаслідок дій російської ППО постраждала низка об’єктів цивільної інфраструктури.

"Сили оборони України володіють детальною інформацією про стратегічні об’єкти, задіяні у забезпеченні збройної агресії рф проти України, дотримуються норм міжнародного гуманітарного права та вживають заходів, щоб максимально убезпечити цивільне населення", - повідомили в Генштабі.

Масована атака дронів на Москву

Нагадаємо, у іч на вівторок, 11 березня, жителі Москви та області скаржились на атаку невідомих безпілотних літальних апаратів. Ця атака призвела до руйнувань, а також жертв. Відомо, що під час обстрілу росіяни вводили режим "ковер" у всіх столичних аеропортах.

Губернатор Московської області Андрій Воробйов спочатку заявляв про одного загиблого й трьох постраждалих, втім, пізніше кількість поранених зросла до 20. А кількість загиблих до трьох.