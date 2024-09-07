Дрони СБУ атакували склад з боєприпасами у Воронезькій області, - джерела

Дрони СБУ атакували склад з боєприпасами та технікою у Воронезькій області в ніч на 7 вересня. Там триває детонація.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела.
Як зазначають джерела, цієї ночі безпілотники Служби безпеки України відпрацювали по великому складу з боєприпасами та технікою у населеному пункті Солдатське Воронезької області Росії. За інформацією джерел, цей склад ворог активно використовував для перекидання техніки в Україну
На об’єкті зафіксовано чотири осередки потужної пожежі та безперервну детонацію боєприпасів, яка триває і досі.
Місцева влада проводить термінову евакуацію мешканців прилеглих населених пунктів.
"СБУ продовжує системну роботу по створенню демілітаризованої зони в прилеглих до України областях РФ. Військові аеродроми, склади з боєприпасами та об‘єкти інфраструктури, які працюють на війну в Україні, є законними цілями", - повідомило поінформоване джерело в СБУ.
Цієї ночі росіяни заявили про атаку дронів на Воронезьку область. Місцевий губернатор заявив про падіння уламків збитого безпілотника і пожежу, яка перекинулася на "вибухонебезпечні предмети".
На місці інциденту почалася детонація. У мережі публікували відповідні відео. Російська влада оголосила про евакуації біля місця ураження.
Крім того, пізніше губернатор Воронезької області повідомив, що було оголошено режим надзвичайної ситуації через детонацію.
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