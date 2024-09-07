Дрони СБУ атакували склад з боєприпасами у Воронезькій області, - джерела

Як зазначають джерела, цієї ночі безпілотники Служби безпеки України відпрацювали по великому складу з боєприпасами та технікою у населеному пункті Солдатське Воронезької області Росії. За інформацією джерел, цей склад ворог активно використовував для перекидання техніки в Україну

На об’єкті зафіксовано чотири осередки потужної пожежі та безперервну детонацію боєприпасів, яка триває і досі.

Місцева влада проводить термінову евакуацію мешканців прилеглих населених пунктів.

"СБУ продовжує системну роботу по створенню демілітаризованої зони в прилеглих до України областях РФ. Військові аеродроми, склади з боєприпасами та об‘єкти інфраструктури, які працюють на війну в Україні, є законними цілями", - повідомило поінформоване джерело в СБУ.