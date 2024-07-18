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Дрони СБУ атакували російську базу прикордонної охорони на озері Донузлав у Криму, - джерела

Ілюстративне фото (Facebook)
Автор: Валерія Поліщук, Юлія Акимова

Минулої ночі окупаційні військово-морські сили РФ проводили навчання з захисту акваторії озера Донузлав в тимчасово окупованому Криму. Завдяки дронам СБУ ці навчання стали провалом.

Про це повідомили джерела РБК-Україна.

За даними джерел, росіяни не змогли захистити свою базу, не кажучи вже про акваторію озера.

Внаслідок комбінованої атаки морських та повітряних дронів СБУ по базі берегової охорони РФ були пошкоджені та виведені з ладу:

  • штаб з пунктом управління;
  • склад боєприпасів і техніки;
  • електропідстанція;
  • технічні споруди;
  • вогневі позиції ворога.

"Це - ще одне нагадування ворогу, що український Крим перетворюється для росіян на пастку, в якій їх будуть систематично знищувати. Бо, як казав Голова СБУ Василь Малюк, "смерть - це єдина перспектива, яку ми можемо запропонувати окупантам", - повідомило поінформоване джерело в Службі безпеки України.

Джерело додало, що операція СБУ проводилася спільно з ВМС ЗСУ. 

Нагадаємо, в ніч на 18 липня у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. У Новоозерному від вибухів начебто "повилітали шибки" і нібито пропало світло. При цьому росіяни казали про навчання Міноборони РФ.

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