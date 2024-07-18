Дроны СБУ атаковали российскую базу пограничной охраны на озере Донузлав в Крыму, - источники

По данным источников, россияне не смогли защитить свою базу, не говоря уже об акватории озера.

В результате комбинированной атаки морских и воздушных дронов СБУ по базе береговой охраны РФ были повреждены и выведены из строя:

штаб с пунктом управления;

склад боеприпасов и техники;

электроподстанция;

технические сооружения;

огневые позиции врага.

"Это - еще одно напоминание врагу, что украинский Крым превращается для россиян в ловушку, в которой их будут систематически уничтожать. Потому что, как говорил Председатель СБУ Василий Малюк, "смерть - это единственная перспектива, которую мы можем предложить оккупантам", - сообщил информированный источник в Службе безопасности Украины.

Источник добавил, что операция СБУ проводилась совместно с ВМС ВСУ.