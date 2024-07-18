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Дроны СБУ атаковали российскую базу пограничной охраны на озере Донузлав в Крыму, - источники

Иллюстративное фото (Facebook)
Автор: Валерия Полищук, Юлия Акимова

Прошлой ночью оккупационные военно-морские силы РФ проводили учения по защите акватории озера Донузлав во временно оккупированном Крыму. Благодаря дронам СБУ эти учения стали провалом.

Об этом сообщили источники РБК-Украина.

По данным источников, россияне не смогли защитить свою базу, не говоря уже об акватории озера.

В результате комбинированной атаки морских и воздушных дронов СБУ по базе береговой охраны РФ были повреждены и выведены из строя:

  • штаб с пунктом управления;
  • склад боеприпасов и техники;
  • электроподстанция;
  • технические сооружения;
  • огневые позиции врага.

"Это - еще одно напоминание врагу, что украинский Крым превращается для россиян в ловушку, в которой их будут систематически уничтожать. Потому что, как говорил Председатель СБУ Василий Малюк, "смерть - это единственная перспектива, которую мы можем предложить оккупантам", - сообщил информированный источник в Службе безопасности Украины.

Источник добавил, что операция СБУ проводилась совместно с ВМС ВСУ. 

Напомним, в ночь на 18 июля во временно оккупированном Крыму раздались взрывы. В Новоозерном от взрывов вроде бы "вылетели стекла" и якобы пропал свет. При этом россияне говорили об обучении Минобороны РФ.

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