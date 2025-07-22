Дрони РФ вночі атакували Дніпропетровську область: пошкоджені підприємства, виникла пожежа

Російські війська сьогодні вночі, 22 липня, атакували Дніпропетровську область ударними безпілотниками. В результаті обстрілу виникла пожежа, пошкоджені підприємства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

Він також додав, що вночі сили ППО збили в області 14 ворожих безпілотників.

"Нікопольщина потерфпала від ударів FPV-дронами та артилерією. Гучно було у райцентрі, Марганецькій і Покровській громадах. Інформація щодо наслідків уточнюється", - додав глава Дніпропетровської ОВА.

FPV-дроном агресор поцілив також по Зеленодольській громаді Криворізького району. Пошкоджена інфраструктура.

"У Магдалинівській громаді Самарівського району внаслідок влучання БпЛА пошкоджений інфраструктурний об'єкт. Сталася пожежа, яку вже загасили. Горіло через атаку безпілотниками і у Васильківській громаді Синельниківського району. Понівечене державне підприємство", - зазначив Лисак.

Удари РФ по Дніпру та області

Росіяни регулярно наносять удари по Дніпру та області з використанням ракет різних типів та ударних дронів.

Так, 24 червня, росіяни атакували ракетами Дніпропетровську область. Як розповідав міський голова Борис Філатов, за збитками це був один із найзухваліших ударів по Дніпру за весь час повномасштабної війни.

В обласному центрі під удар потрапила інфраструктура, навчальні й медичні заклади, адмінбудівлі, будівля Державної служби надзвичайних ситуацій, а також пасажирський потяг "Укрзалізниці".

Також під обстріл потрапили й інші населені пункти області, зокрема місто Самар, 25 червня було оголошено днем жалоби в Дніпропетровській області.

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