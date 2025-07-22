Дроны РФ ночью атаковали Днепропетровскую область: повреждены предприятия, возник пожар
Российские войска сегодня ночью, 22 июля, атаковали Днепропетровскую область ударными беспилотниками. В результате обстрела возник пожар, повреждены предприятия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя Днепропетровской ОГА Сергея Лысака.
"В Магдалиновской громаде Самаровского района в результате попадания БпЛА поврежден инфраструктурный объект. Произошел пожар, который уже потушили. Горело из-за атаки беспилотниками и в Васильковской громаде Синельниковского района. Изуродовано государственное предприятие", - отметил Лысак.
FPV-дроном агрессор попал также по Зеленодольской громаде Криворожского района. Повреждена инфраструктура.
"Никопольщина пострадала от ударов FPV-дронами и артиллерией. Громко было в райцентре, Марганецкой и Покровской громадах. Информация о последствиях уточняется", - добавил глава Днепропетровской ОГА.
Он также добавил, что ночью силы ПВО сбили в области 14 вражеских беспилотников.
Удары РФ по Днепру и области
Россияне регулярно наносят удары по Днепру и области с использованием ракет различных типов и ударных дронов.
Так, 24 июня, россияне атаковали ракетами Днепропетровскую область. Как рассказывал городской голова Борис Филатов, по убыткам это был один из самых дерзких ударов по Днепру за все время полномасштабной войны.
В областном центре под удар попала инфраструктура, учебные и медицинские учреждения, админздания, здание Государственной службы чрезвычайных ситуаций, а также пассажирский поезд "Укрзализныци".
Также под обстрел попали и другие населенные пункты области, в частности город Самар, 25 июня было объявлено днем траура в Днепропетровской области.
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