Дроны РФ ночью атаковали Днепропетровскую область: повреждены предприятия, возник пожар

Российские войска сегодня ночью, 22 июля, атаковали Днепропетровскую область ударными беспилотниками. В результате обстрела возник пожар, повреждены предприятия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя Днепропетровской ОГА Сергея Лысака.

"В Магдалиновской громаде Самаровского района в результате попадания БпЛА поврежден инфраструктурный объект. Произошел пожар, который уже потушили. Горело из-за атаки беспилотниками и в Васильковской громаде Синельниковского района. Изуродовано государственное предприятие", - отметил Лысак.

FPV-дроном агрессор попал также по Зеленодольской громаде Криворожского района. Повреждена инфраструктура.

"Никопольщина пострадала от ударов FPV-дронами и артиллерией. Громко было в райцентре, Марганецкой и Покровской громадах. Информация о последствиях уточняется", - добавил глава Днепропетровской ОГА.

Он также добавил, что ночью силы ПВО сбили в области 14 вражеских беспилотников.