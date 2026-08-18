Дрони РФ атакували розподільчий центр EVA у Броварах: що відомо про наслідки

Розподільчий центр EVA зазнав атаки дронів

За інформацією, наявною на даний момент, внаслідок атаки на об’єкт люди не постраждали.

На місці працюють рятувальники, гасіння пожежі триває. Ворожа дронова атака продовжується, що створює додаткову небезпеку для екстрених служб та ускладнює гасіння пожежі й ліквідацію наслідків.

Оцінити точний масштаб пошкоджень і втрат можна буде після завершення гасіння та обстеження об'єкта, розповіли в компанії.

"Попередньо, вогонь міг пошкодити як склад інтернет-магазину EVA.UA, так і складські потужності, що забезпечують товарами офлайн-магазини мережі", - йдеться у повідомленні.

Пожежу на об'єкті ще гасять (фото: пресслужба EVA)

Чи вплине атака на роботу EVA: заява компанії

Зазначається, що у зв'язку з інцидентом можлива тимчасова відсутність окремих товарів у частині магазинів, а також затримки з виконанням деяких інтернет-замовлень.

Після уточнення операційних наслідків працівники контакт-центру EVA зв'яжуться з клієнтами, на чиї замовлення вплинула ситуація, та запропонують варіанти вирішення.

Як наголосили в компанії, команда EVA докладає всіх зусиль, щоб мінімізувати вплив ситуації на роботу магазинів та виконання інтернет-замовлень.