Дроны РФ атаковали распределительный центр EVA в Броварах: что известно о последствиях

Распределительный центр EVA атаковали дроны РФ

По информации, имеющейся на данный момент, в результате атаки на объект люди не пострадали.

На месте работают спасатели, тушение пожара продолжается. Вражеская дроновая атака еще не завершена, что создает дополнительную опасность для экстренных служб и затрудняет тушение пожара и ликвидацию последствий.

Оценить точный масштаб повреждений и потерь можно будет после завершения гашения и обследования объекта, рассказали в компании.

"Предварительно, огонь мог повредить как склад интернет-магазина EVA.UA, так и складские мощности, которые обеспечивают товарами оффлайн-магазины сети", - говорится в сообщении.

Пожар на объекте еще тушат (фото: прессслужба EVA)

Повлияет ли атака на работу EVA: заявление компании

Отмечается, что в связи с инцидентом возможно временное отсутствие отдельных товаров в части магазинов, а также задержки с выполнением некоторых интернет-заказов.

После уточнения операционных последствий сотрудники контакт-центра EVA свяжутся с клиентами, на чьи заказы повлияла ситуация, и предложат варианты решения.

Как подчеркнули в компании, команда EVA прилагает все усилия, чтобы минимизировать влияние ситуации на работу магазинов и выполнение интернет-заказов.