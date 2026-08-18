Дроны РФ атаковали распределительный центр EVA в Броварах: что известно о последствиях

Утром 18 августа 2026 года в результате российской атаки был поврежден распределительный центр сети магазинов EVA и интернет-магазина EVA.UA в городе Бровары.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение сети.
По информации, имеющейся на данный момент, в результате атаки на объект люди не пострадали.
На месте работают спасатели, тушение пожара продолжается. Вражеская дроновая атака еще не завершена, что создает дополнительную опасность для экстренных служб и затрудняет тушение пожара и ликвидацию последствий.
Оценить точный масштаб повреждений и потерь можно будет после завершения гашения и обследования объекта, рассказали в компании.
"Предварительно, огонь мог повредить как склад интернет-магазина EVA.UA, так и складские мощности, которые обеспечивают товарами оффлайн-магазины сети", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в связи с инцидентом возможно временное отсутствие отдельных товаров в части магазинов, а также задержки с выполнением некоторых интернет-заказов.
После уточнения операционных последствий сотрудники контакт-центра EVA свяжутся с клиентами, на чьи заказы повлияла ситуация, и предложат варианты решения.
Как подчеркнули в компании, команда EVA прилагает все усилия, чтобы минимизировать влияние ситуации на работу магазинов и выполнение интернет-заказов.
Напомним, 18 августа российские беспилотники атаковали Киевскую область. По сообщению мэра Броваров Игоря Сапожко, в городе были повреждены гражданские объекты, также возникли пожары на трех локациях.