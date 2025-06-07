Дроны, ракеты и КАБы: Харьков переживает самую мощную атаку за все время войны
Россияне с ночи и до самого утра, 7 июня, массированно атакуют Харьков различными средствами поражения. Это самая мощная атака РФ по городу за все время войны.
Об этом заявил мэр Харькова Игорь Терехов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.
"Харьков сейчас переживает самую мощную атаку за все время полномасштабной войны. По состоянию на эту минуту за полтора часа в городе прогремело не менее 40 взрывов", - говорится в сообщении в 04:38.
Он уточнил, что враг наносит удары одновременно ракетами, "Шахедами" и управляемыми авиабомбами.
"По данным Воздушных сил, в пригороде еще остаются вражеские "Шахеды". Угроза не миновала. Это - откровенный террор против мирного Харькова", - подчеркнул Терехов.
Обновлено 05:57
Как заявил Терехов, по предварительным подсчетамСитуационного центра, по Харькову было нанесено ударов 48 "Шахедами", двумя ракетами и четырьмя управляемыми авиабомбами (КАБами).
Обстрел Харькова 7 июня
Напомним, что в городе после 3 часов ночи начались сильные взрывы. Изначально город атаковали дроны, вскоре прилетела баллистика, и после вновь беспилотники. Причем на момент публикации новости, атака продолжается.
В результате обстрела пострадали минимум два района: Киевский и Основянский. В Киевском был прилет "Шахеда" в гражданское предприятие, в Основянском минимум по одному жилому дому. В обеих случаях возник пожар.
Кроме того, есть пострадавших. По состоянию на 04:59 утра из семеро, среди них ребенок, которому всего 1,5 месяца. Отметим, что количество пострадавших постоянно растет. Сколько их в конечном итоге, пока неизвестно.
Подробнее о вражеской атаке по Харькову - читайте в материале РБК-Украина.
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