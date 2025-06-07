Дроны, ракеты и КАБы: Харьков переживает самую мощную атаку за все время войны

Россияне с ночи и до самого утра, 7 июня, массированно атакуют Харьков различными средствами поражения. Это самая мощная атака РФ по городу за все время войны.

Об этом заявил мэр Харькова Игорь Терехов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram .

"Харьков сейчас переживает самую мощную атаку за все время полномасштабной войны. По состоянию на эту минуту за полтора часа в городе прогремело не менее 40 взрывов", - говорится в сообщении в 04:38.

Он уточнил, что враг наносит удары одновременно ракетами, "Шахедами" и управляемыми авиабомбами.

"По данным Воздушных сил, в пригороде еще остаются вражеские "Шахеды". Угроза не миновала. Это - откровенный террор против мирного Харькова", - подчеркнул Терехов.

Обновлено 05:57

Как заявил Терехов, по предварительным подсчетамСитуационного центра, по Харькову было нанесено ударов 48 "Шахедами", двумя ракетами и четырьмя управляемыми авиабомбами (КАБами).