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Дроны, ракеты и КАБы: Харьков переживает самую мощную атаку за все время войны

Суббота 07 июня 2025 04:59
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Дроны, ракеты и КАБы: Харьков переживает самую мощную атаку за все время войны Фото: атака на город продолжается более часа (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Россияне с ночи и до самого утра, 7 июня, массированно атакуют Харьков различными средствами поражения. Это самая мощная атака РФ по городу за все время войны.

Об этом заявил мэр Харькова Игорь Терехов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"Харьков сейчас переживает самую мощную атаку за все время полномасштабной войны. По состоянию на эту минуту за полтора часа в городе прогремело не менее 40 взрывов", - говорится в сообщении в 04:38.

Он уточнил, что враг наносит удары одновременно ракетами, "Шахедами" и управляемыми авиабомбами.

"По данным Воздушных сил, в пригороде еще остаются вражеские "Шахеды". Угроза не миновала. Это - откровенный террор против мирного Харькова", - подчеркнул Терехов.

Обновлено 05:57

Как заявил Терехов, по предварительным подсчетамСитуационного центра, по Харькову было нанесено ударов 48 "Шахедами", двумя ракетами и четырьмя управляемыми авиабомбами (КАБами).

Обстрел Харькова 7 июня

Напомним, что в городе после 3 часов ночи начались сильные взрывы. Изначально город атаковали дроны, вскоре прилетела баллистика, и после вновь беспилотники. Причем на момент публикации новости, атака продолжается.

В результате обстрела пострадали минимум два района: Киевский и Основянский. В Киевском был прилет "Шахеда" в гражданское предприятие, в Основянском минимум по одному жилому дому. В обеих случаях возник пожар.

Кроме того, есть пострадавших. По состоянию на 04:59 утра из семеро, среди них ребенок, которому всего 1,5 месяца. Отметим, что количество пострадавших постоянно растет. Сколько их в конечном итоге, пока неизвестно.

Подробнее о вражеской атаке по Харькову - читайте в материале РБК-Украина.

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