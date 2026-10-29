Дрони пролетіли понад 2500 км. Супутник показав наслідки удару по OZON в Омську

Відстань від кордону з Україною, яку подолали ударні дрони, перевищує 2 500 км.

"Після візиту FP-1 складський комплекс OZON в Омську став виглядати помітно краще, на нашу думку", - йдеться у заяві.

На оприлюдненому знімку чітко видно, що значна частина російського комплексу вигоріла вщент.

Фото: FP-1 уразили склад OZON в Омську (Fire Point)

Нагадаємо, ввечері 24 жовтня Сили оборони вдарили по російському Омську. Для цього вони застосували дрони FP-1

Безпілотники атакували завод "Омський каучук". Також вже традиційно під удар потрапив логістичний складський комплекс OZON.