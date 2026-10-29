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Дрони пролетіли понад 2500 км. Супутник показав наслідки удару по OZON в Омську

19:32 29.10.2026 Чт
1 хв
aimg Валерій Ульяненко
Фото: дрони вдарили по складу OZON в Омську (Getty Images)

Складський комплекс OZON в російському Омську частково вигорів після "візиту" українських безпілотників FP-1.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву компанії Fire Point.

Відстань від кордону з Україною, яку подолали ударні дрони, перевищує 2 500 км.

"Після візиту FP-1 складський комплекс OZON в Омську став виглядати помітно краще, на нашу думку", - йдеться у заяві.

На оприлюдненому знімку чітко видно, що значна частина російського комплексу вигоріла вщент.

Фото: FP-1 уразили склад OZON в Омську (Fire Point)

Нагадаємо, ввечері 24 жовтня Сили оборони вдарили по російському Омську. Для цього вони застосували дрони FP-1

Безпілотники атакували завод "Омський каучук". Також вже традиційно під удар потрапив логістичний складський комплекс OZON.

Зазначимо, найбільші російські маркетплейси Wildberries та Ozon зіткнулися з масовими позовами від продавців після українських ударів по складській інфраструктурі.

РБК-Україна писало, що через атаки дронів на склади великих маркетплейсів російський ринок онлайн-торгівлі може втратити близько 400 млн замовлень і 400 млрд рублів виручки (близько 4,5 млрд доларів).

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Російська ФедераціяОмскВійна в УкраїніДрони