Дроны пролетели более 2500 км. Спутник показал последствия удара по OZON в Омске

Расстояние от границы с Украиной, которое преодолели ударные дроны, превышает 2 500 км.

"После визита FP-1 складской комплекс OZON в Омске стал выглядеть заметно лучше, по нашему мнению", - говорится в заявлении.

На обнародованном снимке четко видно, что значительная часть российского комплекса выгорела дотла.

Фото: FP-1 поразили склад OZON в Омске (Fire Point)

Напомним, вечером 24 октября Силы обороны ударили по российскому Омску. Для этого они применили дроны FP-1.

Беспилотники атаковали завод "Омский каучук". Также традиционно под удар попал логистический складской комплекс OZON.