Дроны пролетели более 2500 км. Спутник показал последствия удара по OZON в Омске

Складской комплекс OZON в российском Омске частично выгорел после "визита" украинских беспилотников FP-1.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление компании Fire Point.
Расстояние от границы с Украиной, которое преодолели ударные дроны, превышает 2 500 км.
"После визита FP-1 складской комплекс OZON в Омске стал выглядеть заметно лучше, по нашему мнению", - говорится в заявлении.
На обнародованном снимке четко видно, что значительная часть российского комплекса выгорела дотла.
Напомним, вечером 24 октября Силы обороны ударили по российскому Омску. Для этого они применили дроны FP-1.
Беспилотники атаковали завод "Омский каучук". Также традиционно под удар попал логистический складской комплекс OZON.
Отметим, что крупнейшие российские маркетплейсы Wildberries и Ozon столкнулись с массовыми исками от продавцов после украинских ударов по складской инфраструктуре.
РБК-Украина писало, что из-за атак дронов на склады крупных маркетплейсов российский рынок онлайн-торговли может потерять около 400 млн заказов и 400 млрд рублей выручки (около 4,5 млрд долларов).