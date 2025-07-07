Дрони поцілили в будинки й дитсадок, десятки поранених: які наслідки атаки РФ по Харкову

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РФ атакувала Харків близько 05:30 "Шахедами";

дрони поцілили у багатоповерхівку та дитсадок;

відомо про 27 постраждалих, з них троє - діти.

Чим атакували росіяни

Близько 0530 у Харкові пролунало декілька вибухів. Як повідомив мер міста Ігор Терехов, росіяни Харків був атакований двома ворожими безпілотниками.

Спочатку повідомлялось, що вибухи пролунали у Шевченківському районі міста. Однак згодом ще два вибухи пролунали у Слобідському районі Харкова.

Які наслідки

За даними ДСНС, у Шевченківському районі Харкова горіли квартири на 8 поверсі 9-поверхівки. Площа пожежі складала 70 м. кв. Наразі її локалізовано, триває ліквідація.

У Слобідському районі зафіксовано влучання по території дитсадка та торговельного об’єкта. Горіли господарча споруда та авто. Загальна площа пожежі - близько 10 м. кв. Їх вже ліквідували.

На місцях працюють рятувальники, піротехніки та психологи ДСНС.

Що відомо про постраждалих

Попередньо, внаслідок дронової атаки по Харкову відомо про 27 постраждалих осіб, з них 3 - діти.

До лікарень доправили трьох постраждалих, зокрема одну дитину. Стан - середньої тяжкості. Медики надають усю необхідну допомогу.

Нічна атака РФ по Україні

Цієї ночі російська армія традиційно атакувала територію України ударними дронами типу "Шахед". Під ворожим обстрілом були Харків, Одеса та Київ.

Зокрема, у Києві, за попередніми даними, минулося без постраждалих, але є руйнування.

А ось в Одесі жертвою удару стала одна людина, також зафіксовано пошкодження по місту.