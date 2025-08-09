ua en ru
Сб, 09 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Дрони в небі 24/7: Бригада "Спартан" показала, як полює на росіян вночі

Субота 09 серпня 2025 19:47
UA EN RU
Дрони в небі 24/7: Бригада "Спартан" показала, як полює на росіян вночі Фото: росіянам не допомагають навіть тепловізійні плащі (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Українські воїни завдяки дронам полюють на росіян 24/7. Це дозволяє знижувати ворожі цілі навіть вночі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відео бригади "Спартан" в Telegram.

"Нічні полювання дронів "Спартану" на Покровському напрямку. Наші "пташки" в небі 24/7. Працюють в режимі "каруселі": один дрон повертається, інший одразу заступає на його місце", - йдеться у повідомленні.

Військові наголосили, що нічні полювання - це непросте завдання, але "не для наших операторів" дронів.

Зокрема, вони виявляють та знищують ворожі цілі, і росіянам не допомагають навіть тепловізійні плащі.

Також воїни показали відео, як виконують свою роботу щодо ураження ворога.

ЗСУ знищують ворога у Покровську

Нагадаємо, що росіяни намагаються прориватися у місто покровськ Донецької області. Для цього ворог застосовує диверсійно-штурмові групи.

Однак українські війська відбивають такі спроби, знищуючи ворожі ДРГ до останньої одиниці живої сили.

Зокрема, відповідне відео показала прес-служба 7-го корпусу Десантно-штурмових військ.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Збройні сили України Війна в Україні
Новини
Дрони СБУ вразили термінал зберігання "Шахедів" у Татарстані, - джерела
Дрони СБУ вразили термінал зберігання "Шахедів" у Татарстані, - джерела
Аналітика
Навіть Київ без черг: чому в садках менше дітей і чим це загрожує – бліц із МОН
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Навіть Київ без черг: чому в садках менше дітей і чим це загрожує – бліц із МОН