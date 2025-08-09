ua en ru
Дроны в небе 24/7: Бригада "Спартан" показала, как охотится на россиян ночью

Суббота 09 августа 2025 19:47
Дроны в небе 24/7: Бригада "Спартан" показала, как охотится на россиян ночью Фото: россиянам не помогают даже тепловизионные плащи (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Украинские воины благодаря дронам охотятся на россиян 24/7. Это позволяет уничтожать вражеские цели даже ночью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео бригады "Спартан" в Telegram.

"Ночная охота дронов "Спартана" на Покровском направлении. Наши "птички" в небе 24/7. Работают в режиме "карусели": один дрон возвращается, другой сразу заступает на его место", - говорится в сообщении.

Военные отметили, что ночная охота - это непростая задача, но "не для наших операторов" дронов.

В частности, они обнаруживают и уничтожают вражеские цели, и россиянам не помогают даже тепловизионные плащи.

Также воины показали видео, как выполняют свою работу по поражению врага.

ВСУ уничтожают врага в Покровске

Напомним, что россияне пытаются прорваться в город Покровск Донецкой области. Для этого враг применяет диверсионно-штурмовые группы.

Однако украинские войска отражают такие попытки, уничтожая вражеские ДРГ до последней единицы живой силы.

В частности, соответствующее видео показала пресс-служба 7-го корпуса Десантно-штурмовых войск.

