Дрони навчилися "відчувати" біль: навіщо це потрібно

Експерименти у CyberZoo та ефект "кульгання"

Для збору даних та тестування системи розробники використовували CyberZoo - спеціалізований закритий майданчик для випробувань аерокосмічної техніки.

У процесі тестів безпілотники навмисно виводили з ладу, створювали штучні пошкодження конструкції та доводили до критичної межі втрати керування.

На основі польотної інформації та комп'ютерного моделювання інженери визначили критичні комбінації маневрів і поломок, які найчастіше ведуть до аварії.

Технічні особливості рішення:

Робота у реальному часі. Система фіксує ознаки нестабільності та миттєво змінює алгоритми керування тягою для збереження курсу.

Спрощена архітектура. Метод не потребує завантаження складних фізичних моделей конкретного апарату. Зміни у поведінці розпізнаються через базові бортові датчики.

Адаптивність. Замість аварійного вимкнення пристрою програма перерозподіляє навантаження, дозволяючи продовжити рух до точки посадки навіть із дефектом крила.

Читайте більше: Тіньовий флот під ударом: ГУР випробує нову тактику морських дронів

Сфери застосування: від квадрокоптерів до автопілотів

Першим комерційним напрямком впровадження розробки стане сектор цивільних та промислових дронів, де автоматизація безпеки польотів є критичною через зростання щільності трафіку.

Проте, зазначають вчені, універсальність зчитування даних дозволяє суттєво масштабувати технологію.

Варіанти використання алгоритму в інших галузях:

Транспорт та авіація: інтеграція у системи прогнозованого обслуговування літаків для виявлення втоми металу чи прихованих дефектів до вильоту.

Безпілотний автотранспорт: стабілізація поведінки автономних машин при раптових проколах шин або виході з ладу підвіски.

Моніторинг інфраструктури: безперервний автоматичний контроль за станом промислових об'єктів, мостів та ліній електропередач.