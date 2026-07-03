Дрони навчилися "відчувати" біль: навіщо це потрібно

Команда авіаінженерів розробила технологію, яка запобігає падінню дронів при раптових збоях. Якщо БпЛА отримує пошкодження, алгоритм автоматично змінює режим польоту прямо у повітрі, компенсуючи дефект за принципом людського кульгання при травмі.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на дослідження, опубліковане у фаховому науковому віснику PNAS.
Для збору даних та тестування системи розробники використовували CyberZoo - спеціалізований закритий майданчик для випробувань аерокосмічної техніки.
У процесі тестів безпілотники навмисно виводили з ладу, створювали штучні пошкодження конструкції та доводили до критичної межі втрати керування.
На основі польотної інформації та комп'ютерного моделювання інженери визначили критичні комбінації маневрів і поломок, які найчастіше ведуть до аварії.
Технічні особливості рішення:
Робота у реальному часі. Система фіксує ознаки нестабільності та миттєво змінює алгоритми керування тягою для збереження курсу.
Спрощена архітектура. Метод не потребує завантаження складних фізичних моделей конкретного апарату. Зміни у поведінці розпізнаються через базові бортові датчики.
Адаптивність. Замість аварійного вимкнення пристрою програма перерозподіляє навантаження, дозволяючи продовжити рух до точки посадки навіть із дефектом крила.
Першим комерційним напрямком впровадження розробки стане сектор цивільних та промислових дронів, де автоматизація безпеки польотів є критичною через зростання щільності трафіку.
Проте, зазначають вчені, універсальність зчитування даних дозволяє суттєво масштабувати технологію.
Варіанти використання алгоритму в інших галузях:
Транспорт та авіація: інтеграція у системи прогнозованого обслуговування літаків для виявлення втоми металу чи прихованих дефектів до вильоту.
Безпілотний автотранспорт: стабілізація поведінки автономних машин при раптових проколах шин або виході з ладу підвіски.
Моніторинг інфраструктури: безперервний автоматичний контроль за станом промислових об'єктів, мостів та ліній електропередач.