Дрони нанесли потужний удар по стратегічному заводу "Прогрес" у Мічурінську: що відомо

Так, у ніч на 6 червня Росію атакували кілька безпілотників. Дрони летіли в напрямку Москви, Енгельса та Мічурінська (Тамбовська область).

Атака на завод "Прогрес" у Мічурінську, Тамбовської області сталася близько 2:15 за місцевим часом.

За попередньою інформацією, об’єкт був уражений, ймовірно, одним безпілотником. На місці події вже працюють співробітники МНС, які борються з пожежею. Через інцидент рух у напрямку заводу тимчасово перекрито.

Також є дані про постраждалих, проте деталі щодо їхнього стану поки не оприлюднені.

Ця атака стала одним із серйозних ударів по стратегічній інфраструктурі РФ, що може мати значний вплив на військову промисловість Росії.

Ще б пак, завод "Прогрес" є важливим підприємством для ракетної та авіаційної промисловості Росії. Завод спеціалізується на виробництві високотехнологічного обладнання для систем управління авіаційною та ракетною технікою, а також електротехнічної продукції цивільного призначення та обладнання для газо- і нафтопроводів.

Відомо, що продукція заводу використовується в літаках, гелікоптерах та ракетних комплексах, виконуючи ключові функції управління та орієнтації.