Дроны нанесли мощный удар по стратегическому заводу "Прогресс" в Мичуринске: что известно

Так, в ночь на 6 июня Россию атаковали несколько беспилотников. Дроны летели в направлении Москвы, Энгельса и Мичуринска (Тамбовская область).

Атака на завод "Прогресс" в Мичуринске, Тамбовской области произошла около 2:15 по местному времени.

По предварительной информации, объект был поражен, вероятно, одним беспилотником. На месте происшествия уже работают сотрудники МЧС, которые борются с пожаром. Из-за инцидента движение в направлении завода временно перекрыто.

Также есть данные о пострадавших, однако детали относительно их состояния пока не обнародованы.

Эта атака стала одним из серьезных ударов по стратегической инфраструктуре РФ, что может иметь значительное влияние на военную промышленность России.

Еще бы, завод "Прогресс" является важным предприятием для ракетной и авиационной промышленности России. Завод специализируется на производстве высокотехнологичного оборудования для систем управления авиационной и ракетной техникой, а также электротехнической продукции гражданского назначения и оборудования для газо- и нефтепроводов.

Известно, что продукция завода используется в самолетах, вертолетах и ракетных комплексах, выполняя ключевые функции управления и ориентации.