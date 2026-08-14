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Дрони, начинені шрапнеллю, атакували багатоповерхівку на Черкащині: є поранені

09:15 14.08.2026 Пт
2 хв
Відомо про перші наслідки
aimg Олена Чупровська
Фото: наслідки атаки на місто Сміла (t.me/dsns_telegram)

Уночі проти 14 серпня ворожий дрон із шрапнеллю поцілив у багатоповерхівку в Смілі на Черкащині. Є постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Черкаської ОВА Ігоря Табурця та ДСНС.

Що сталося в Смілі

"Ворожий БпЛА, начинений шрапнеллю, поцілив у багатоповерхівку", - повідомив Табурець.

За його словами, місто атакували вночі 14 серпня. Мешканців квартири, яка опинилася в епіцентрі влучання, на момент удару вдома не було.

Внаслідок атаки постраждали п'ятеро людей. Бригади "швидкої" надали їм допомогу, але від госпіталізації всі відмовилися.

За даними ДСНС, у житловій дев'ятиповерхівці сталися пошкодження та виникла пожежа. Рятувальники евакуювали 10 мешканців будинку, а психологи надали допомогу 23 людям, які пережили обстріл. На поширених фото з місця події видно частково вигорілий фасад будівлі.

Вогнеборці оперативно приборкали пожежу, однак один із під'їздів отримав значні руйнування.

Обстріли України тривають

Нагадаємо, уночі проти 14 серпня РФ атакувала Україну 112 дронами одразу з п'яти напрямків.

Протиповітряна оборона збила або подавила 90 ворожих безпілотників, а влучання зафіксували на 11 локаціях.

Тим часом цього ж ранку ворожий удар по будинку на Сумщині забрав життя жінки та її 9-річного сина.

Ще четверо людей постраждали, двоє з них із важкими опіками госпіталізували.

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Черкаська областьВійна в УкраїніАтака дронів