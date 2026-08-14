Дрони, начинені шрапнеллю, атакували багатоповерхівку на Черкащині: є поранені

Уночі проти 14 серпня ворожий дрон із шрапнеллю поцілив у багатоповерхівку в Смілі на Черкащині. Є постраждалі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Черкаської ОВА Ігоря Табурця та ДСНС.
"Ворожий БпЛА, начинений шрапнеллю, поцілив у багатоповерхівку", - повідомив Табурець.
За його словами, місто атакували вночі 14 серпня. Мешканців квартири, яка опинилася в епіцентрі влучання, на момент удару вдома не було.
Внаслідок атаки постраждали п'ятеро людей. Бригади "швидкої" надали їм допомогу, але від госпіталізації всі відмовилися.
За даними ДСНС, у житловій дев'ятиповерхівці сталися пошкодження та виникла пожежа. Рятувальники евакуювали 10 мешканців будинку, а психологи надали допомогу 23 людям, які пережили обстріл. На поширених фото з місця події видно частково вигорілий фасад будівлі.
Вогнеборці оперативно приборкали пожежу, однак один із під'їздів отримав значні руйнування.
Нагадаємо, уночі проти 14 серпня РФ атакувала Україну 112 дронами одразу з п'яти напрямків.
Протиповітряна оборона збила або подавила 90 ворожих безпілотників, а влучання зафіксували на 11 локаціях.
Тим часом цього ж ранку ворожий удар по будинку на Сумщині забрав життя жінки та її 9-річного сина.
Ще четверо людей постраждали, двоє з них із важкими опіками госпіталізували.