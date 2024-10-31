Дрони мають постачатися за схемою "від виробника - на фронт", - волонтер

Горбачов звернув увагу, що така допомога від США може стати ключовим чинником, який змінить перебіг війни. Але тільки виділення коштів недостатньо.

"Ми звертаємося до уряду США надати ці гроші з умовою створення механізму, коли самі військові частини визначатимуть, які засоби БПЛА їм необхідні. Тому що саме це є ключовим фактором ефективності застосування дронів на полі бою", - додав волонтер.

Він підкреслив, що найефективніша зброя на фронті - не та, яка далеко літає чи менше важить, а та, яка пристосована до актуальних умов бою.

За словами Горбачова, у деяких бригадах вже функціонують технічні лабораторії для модернізації дронів. У більшості випадків такої модернізації потребують дрони, які постачають від держави, через централізовані закупівлі.

Водночас фонди, які співпрацюють з бригадами безпосередньо, намагаються відповісти на найбільш актуальні запити військових. Вони передають виробникам, які технічні характеристики необхідні на передовій.

Волонтер припустив, що спеціальна військова система "Дельта" може стати платформою, де військові частини матимуть змогу замовляти дрони, профінансовані урядом США. Таким чином вдасться істотно знизити корупційні ризики.

Як звернув увагу Горбачов, Росія не зможе наступати, якщо на фронті кожен об'єкт, який рухається, знищуватиметься безпілотниками.

"Наше спільне завдання зробити потужну американську допомогу якомога більш ефективною та прозорою. Забезпечення фронту безпілотними системами за схемою "від виробника - в окоп" дозволить використати американські гроші саме для перемоги та збереження життів", - зазначив він.

Допомога Україні від США

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що США готують новий пакет допомоги. Він передбачатиме виділення 800 млн доларів на виробництво українських дронів.