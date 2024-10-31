Дроны должны поставляться по схеме "от производителя - на фронт", - волонтер

Горбачев обратил внимание, что такая помощь от США может стать ключевым фактором, который изменит ход войны. Но только лишь выделения средств недостаточно.

"Мы обращаемся к правительству США предоставить эти деньги с условием создания механизма, когда сами воинские части будут определять, какие средства БПЛА им необходимы. Потому что именно это является ключевым фактором эффективности применения дронов на поле боя", - добавил волонтер.

Он подчеркнул, что самое эффективное оружие на фронте - не то, которое далеко летает или меньше весит, а то, которое приспособлено к актуальным условиям боя.

По словам Горбачева, в некоторых бригадах уже функционируют технические лаборатории для модернизации дронов. В большинстве случаев в такой модернизации нуждаются дроны, которые поставляют от государства, через централизованные закупки.

В то же время фонды, которые сотрудничают с бригадами напрямую, пытаются ответить на наиболее актуальные запросы военных. Они передают производителям, какие технические характеристики необходимы на передовой.

Волонтер предположил, что специальная военная система "Дельта" может стать платформой, где военные части смогут заказывать дроны, профинансированные правительством США. Таким образом удастся существенно снизить коррупционные риски.

Как обратил внимание Горбачев, Россия не сможет наступать, если на фронте каждый объект, который двигается, будет уничтожаться беспилотниками.

"Наша общая задача сделать мощную американскую помощь как можно более эффективной и прозрачной. Обеспечение фронта беспилотными системами по схеме "от производителя - в окоп" позволит использовать американские деньги именно для победы и сохранения жизней", - отметил он.

Помощь Украине от США

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что США готовят новый пакет помощи. Он будет предусматривать выделение 800 млн долларов на производство украинских дронов.