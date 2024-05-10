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Дрони Magura V5 завдали збитків Чорноморському флоту РФ на 500 млн доларів, - ГУР

Фото: українські дрони Magura V5 завдали великих збитків флоту РФ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Українські морські дрони Magura V5 завдали збитків Чорноморському флоту Росії на 500 млн доларів. Фахівці продовжують удосконалювати безпілотники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова в ефірі телемарафону.

На думку Юсова, секрет українського морського дрона Magura полягає у майстерності українських виробників, які змогли створити унікальний засіб ураження ворожого флоту, озброєння та особового складу. Він назвав дрон Magura V5 один з головних винищувачів російського флоту.

Крім того, важливі не лише характеристики зброї, але майстерність розвідників і фахівців ГУР Міноборони, зокрема, спецпідрозділу "Група 13". Як зазначив розвідник, це поєднання постійно удосконалюється і дає нові результати.

"Уже станом на зараз на понад 500 млн доларів США Чорноморський флот агресора зазнав збитків внаслідок ефективних дій спецпризначенців ГУР з використанням дронів Magura", - сказав він.

За словами Юсова, ГУР аналізує наслідки після кожної вдалої операції, як і ворог, який намагається знайти засоби протидії та тактику для захисту своїх суден. Юсов додав, що дрон Magura вдосконалюють, йдеться про оснащення, бойову частину та інші елементи.

 

Що відомо про дрони Magura V5

Нагадаємо, що під час повномасштабної війни в Україні був створений морський дрон Magura V5. Більше того, в Україні з'явився флот морських безпілотників.

Ці дрони атакують кораблі Чорноморського флоту Росії. Так, днями бійці Головного управління розвідки вразили швидкісний катер окупантів у Криму за допомогою Magura V5. Як повідомили джерела РБК-Україна, це сталося в районі бухти Вузька (район Чорноморське) в ніч на 6 травня.

Раніше в Україні показали морський дрон-камікадзе Magura V5. Детальніше про це - дізнайтеся за посиланням.

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