Дрони Magura V5 завдали збитків Чорноморському флоту РФ на 500 млн доларів, - ГУР

На думку Юсова, секрет українського морського дрона Magura полягає у майстерності українських виробників, які змогли створити унікальний засіб ураження ворожого флоту, озброєння та особового складу. Він назвав дрон Magura V5 один з головних винищувачів російського флоту.

Крім того, важливі не лише характеристики зброї, але майстерність розвідників і фахівців ГУР Міноборони, зокрема, спецпідрозділу "Група 13". Як зазначив розвідник, це поєднання постійно удосконалюється і дає нові результати.

"Уже станом на зараз на понад 500 млн доларів США Чорноморський флот агресора зазнав збитків внаслідок ефективних дій спецпризначенців ГУР з використанням дронів Magura", - сказав він.

За словами Юсова, ГУР аналізує наслідки після кожної вдалої операції, як і ворог, який намагається знайти засоби протидії та тактику для захисту своїх суден. Юсов додав, що дрон Magura вдосконалюють, йдеться про оснащення, бойову частину та інші елементи.