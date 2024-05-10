Дроны Magura V5 нанесли ущерб Черноморскому флоту РФ на 500 млн долларов, - ГУР

По мнению Юсова, секрет украинского морского дрона Magura состоит в мастерстве украинских производителей, которые смогли создать уникальное средство поражения вражеского флота, вооружения и личного состава. Он назвал дрон Magura V5 одним из главных истребителей российского флота.

Кроме того, важны не только характеристики оружия, но и мастерство разведчиков и специалистов ГУР Минобороны, в частности, спецподразделения "Группа 13". Как отметил разведчик, это сочетание постоянно совершенствуется и дает новые результаты.

"Уже по состоянию на сейчас на более 500 млн долларов США Черноморский флот агрессора понес убытки в результате эффективных действий спецназовцев ГУР с использованием дронов Magura", - сказал он.

По словам Юсова, ГУР анализирует последствия после каждой удачной операции, как и враг, пытающийся найти средства противодействия и тактику для защиты своих судов. Юсов добавил, что дрон Magura совершенствуют, речь идет об оснащении, боевой части и других элементах.