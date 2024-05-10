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Дроны Magura V5 нанесли ущерб Черноморскому флоту РФ на 500 млн долларов, - ГУР

Фото: украинские дроны Magura V5 нанесли большой ущерб флоту РФ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские морские дроны Magura V5 нанесли ущерб Черноморскому флоту России на 500 млн долларов. Специалисты продолжают совершенствовать беспилотники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова в эфире телемарафона.

По мнению Юсова, секрет украинского морского дрона Magura состоит в мастерстве украинских производителей, которые смогли создать уникальное средство поражения вражеского флота, вооружения и личного состава. Он назвал дрон Magura V5 одним из главных истребителей российского флота.

Кроме того, важны не только характеристики оружия, но и мастерство разведчиков и специалистов ГУР Минобороны, в частности, спецподразделения "Группа 13". Как отметил разведчик, это сочетание постоянно совершенствуется и дает новые результаты.

"Уже по состоянию на сейчас на более 500 млн долларов США Черноморский флот агрессора понес убытки в результате эффективных действий спецназовцев ГУР с использованием дронов Magura", - сказал он.

По словам Юсова, ГУР анализирует последствия после каждой удачной операции, как и враг, пытающийся найти средства противодействия и тактику для защиты своих судов. Юсов добавил, что дрон Magura совершенствуют, речь идет об оснащении, боевой части и других элементах.

 

Что известно о дронах Magura V5

Напомним, что во время полномасштабной войны в Украине был создан морской дрон Magura V5. Более того, в Украине появился флот морских беспилотников.

Эти дроны атакуют корабли Черноморского флота России. Так, на днях бойцы Главного управления разведки поразили скоростной катер оккупантов в Крыму с помощью Magura V5. Как сообщили источники РБК-Украина, это произошло в районе бухты Узкая (район Черноморское) в ночь на 6 мая.

Ранее в Украине показали морской дрон-камикадзе Magura V5. Подробнее об этом - узнайте по ссылке.

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