У ніч на 22 листопада Росія атакувала Україну ударними дронами з восьми напрямків. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих безпілотників, однак є влучання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.
Цієї ночіворог атакував 186 ударними безпілотниками типу Shahed (72 із них - реактивні), "Гербера", дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Орел, Курськ, Міллерово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ - РФ, ТОТ Донецьк, ТОТ АР Крим - Гвардійське, Чауда.
За попередніми даними, станом на 08:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 161 ворожий дрон типу (56 із них – реактивні).
Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 18 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 6 локаціях.
Нагадаємо, вночі 22 листопада російські війська атакували безпілотниками Вишгородський район Київської області. В результаті удару пошкоджено п'ятиповерховий житловий будинок, у якому зруйновані квартири з першого по п'ятий поверх.
Під завалами можуть перебувати люди.
Також відомо про двох постраждалих. Серед них - підліток, який дістав множинні осколкові поранення руки.