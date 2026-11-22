Нагадаємо, вночі 22 листопада російські війська атакували безпілотниками Вишгородський район Київської області. В результаті удару пошкоджено п'ятиповерховий житловий будинок, у якому зруйновані квартири з першого по п'ятий поверх.

Під завалами можуть перебувати люди.

Також відомо про двох постраждалих. Серед них - підліток, який дістав множинні осколкові поранення руки.