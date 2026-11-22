В эту ночь враг атаковал 186 ударными беспилотниками типа Shahed (72 из них - реактивные), "Гербера", дронами-имитаторами типа "Пародия" из направлений: Орел, Курск, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск - РФ, ВОТ Донецк, ВОТ АР Крым - Гвардейское, Чауда.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбит/подавлен 161 вражеский дрон типа (56 из них - реактивные).



Зафиксировано попадание средств воздушного приступа противника на 18 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 6 локациях.